شجار بين أربيلوا وتوريس خلال ديربي الشباب بين ريال مدريد وأتلتيكو (فيديو)
توريس احتج بغضب بعد الهدف الثاني لريال مدريد وانتهى الأمر بطرد توريس ونال أربيلوا البطاقة الصفراء.
دخل ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد تحت 19 عاما في شجار مع زميله السابق فرناندو توريس مدرب أتلتيكو مدريد تحت 19 عاما.
وتواجه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني الدرجة الأولى تحت 19 عاما، أمس الأحد، وتعادلا 2/2.
لكن شجار أربيلوا وتوريس كان لافتا، حيث دخل الثنائي في محادثة على خط التماس.
وبحسب صحيفة "ماركا" فقد طرد حكم المباراة توريس بسبب احتجاجه على الحكم ودفع أربيلوا، مدرب ريال مدريد.
وأوضحت أنه قبل ذلك يتضح أن أربيلوا أرسل نظرات ورسائل متحدية إلى مقاعد أتلتيكو مدريد.
واحتج توريس الملقب بـ"نينو" بغضب بعد الهدف الثاني لريال مدريد الذي كان متأخرا 0/2 وانتهى الأمر بطرد توريس بعد أن دفع أربيلوا في المنطقة الفنية في حين نال أربيلوا البطاقة الصفراء.