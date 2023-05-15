شجار بين أربيلوا وتوريس خلال ديربي الشباب بين ريال مدريد وأتلتيكو (فيديو)

وأوضحت أنه قبل ذلك يتضح أن أربيلوا أرسل نظرات ورسائل متحدية إلى مقاعد أتلتيكو مدريد.

واحتج توريس الملقب بـ"نينو" بغضب بعد الهدف الثاني لريال مدريد الذي كان متأخرا 0/2 وانتهى الأمر بطرد توريس بعد أن دفع أربيلوا في المنطقة الفنية في حين نال أربيلوا البطاقة الصفراء.