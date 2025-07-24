أغرب ما حدث لوسام أبو علي بعد حملة مقاطعة جمهور الأهلي

واجه الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي المصري، موقفا غريبا في ظل غضب جماهير القلعة الحمراء منه بعدما تمرد الفترة الماضية وقرر عدم السفر مع البعثة لمعسكر الإعداد في تونس استعدادا للموسم الجديد، من أجل الضغط على الإدارة لقبول عرض تلقاه من الدوري الأمريكي للرحيل.

ونجحت مساعي وسام أبو علي بالفعل وقبل الأهلي رحيله إلى كولومبوس كرو الأمريكي، وأصدر اللاعب أخيرا بيانا مصورا عبر حسابات ناديه الرسمية على مواقع التواصل مقدما خلالها الاعتذار للجماهير عما بدر منه الفترة الماضية.

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وقال وسام أبو علي في بيانه: "أعتذر لجمهور الأهلي ومحمود الخطيب، رئيس النادي، ومجلس الإدارة والفريق ولأي أحد له مكان في قلبي والجماهير على تصرفي الذي فعلته، والذي صدر مني، لا أريد غير الحب من الجماهير والإدارة".

وتابع: "منذ فترة أتواجد في مرحلة ضغوط أسرية وتصرفت بطريقة لا أوافق عليها ولا يجب أن يفعل ذلك لاعب في النادي الأهلي، لأنه ناد كبير وعظيم وكله حب والعلاقة بيني وبين النادي جيدة من أول يوم، وهو النادي الذي أظهرني وجمهوره هو الذي صنعني ووصل بي لهذه المرحلة وأتى لي بفرصة احتراف، وأصبحت نجما في الأهلي، النادي الذي أعطاني أحلى سنة ونصف السنة في حياتي".

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واختتم: "أشكر الأهلي على ذلك، مهما يحدث فأنا أعشق هذا النادي، الأهلي أكبر ناد لعبت فيه بحياتي وشرف لأي لاعب في الدنيا أن يلعب للأهلي".

وفي ظل هذه الحالة الغاضبة بينه وبين الجمهور قام اللاعب الفترة الماضية بإغلاق حسابه عبر منصة "إنستغرام" بعد تلقيه انتقادات عديدة من الجماهير، كما قام الجمهور بعمل حملة إلغاء متابعة للحساب في محاولة لتوضيح كم الغضب من تصرفه الأخير.

ولكن عقب إتمام الأهلي إجراءات انتقال اللاعب إلى كولومبوس كرو عاد وسام لفتح حسابه من جديد، وكانت المفاجأة أن الحساب شهد زيادة كبيرة في عدد المتابعين بأكثر من 200 ألف شخص عن الفترة الماضية، وهو ما أشعر الجمهور بأن اللاعب قد يكون قام بشراء متابعين.

وسيغادر وسام أبو علي القاهرة خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي في كولومبوس كرو بعد الاتفاق مع الأهلي علي كافة التفاصيل.

وسيحصل الأهلي علي 7.5 مليون دولار دفعة واحدة بمجرد اجتياز اللاعب الكشف الطبي بجانب 2 مليون دولار امتيازات بنسب المشاركات في الموسم الأول والثاني وعدد الأهداف بخلاف 15% من نسبة إعادة البيع.