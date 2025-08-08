لامين يامال يوجه رسالة رائعة لنجم النصر السعودي الجديد (صورة)

وجّه النجم الإسباني لامين يامال أيقونة نادي برشبونة رسالة عاطفية إلى زميله إينيغو مارتينيز الذي أصبح على أعتاب الانتقال إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفجّر نادي النصر مفاجأة كبرى في ميركاتو الصيف الجاري بدخوله في مفاوضات سريعة مع مارتينيز، صخرة دفاع الفريق الكتالوني للانضمام إليه قبل بداية الموسم الجديد.

وكان الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، فابريزيو رومانو أعلن أمس الخميس، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن "إنييغو مارتينيز سيفسخ عقده مع برشلونة فورًا وينضم إلى النصر كلاعب حر".

وبالتوازي مع ذلك، ذكرت تقارير قريبة من نادي برشلونة أن مارتينيز لم يكن يفكر بالرحيل عن برشلونة لكن عرض النصر المالي الذي سيجعله يحصل على راتب بقيمة ضعف راتبه الحالي دفعه إلى الموافقة على الانضمام للفريق.

ووافق نادي برشلونة على رحيل مدافعه الدولي الإسباني بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق خلال فترة التجديد بالسماح لمارتينيز بالرحيل مجاناً اذا وصله عرض كبير من السعودية.

وقبل الإعلان عن الصفقة الجديدة للنصر السعودي، وجه لامين يامال نجم برشلونة رسالة وداع عاطفية لمارتينيز قائلا عبر منصة "إنستغرام": "شكرا على كل شيء يا قائدي".

وساهم إينيغو مارتينيز (34 عاما) في تتويج برشلونة بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي وهي الدوري وكأس الملك وكأس السوبر والتي كان للامين يامال دور فعال في تحقيقها.

وينتظر أن يكون مارتينيز الذي شارك في 28 مباراة في الدوري الإسباني 2024 ـ 2025 وصنع 4 أهداف، الصفقة الأجنبية الثانية للنصر هذا الصيف بعد البرتغالي جواو فيليكس الذي انضم رسميا قادما من تشيلسي.

ويبدأ النصر، الذي تعاقد أيضا مع المدرب جورج جيسوس الموسم الجديد بخوض كأس السوبر السعودي من خلال ملاقاة الاتحاد يوم 19 أغسطس الجاري في نصف النهائي.

ويبحث النصر عن التتويج بأول لقب له على الإطلاق منذ انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى صفوفه في يناير 2023 قادما من مانشستر يونايتد بعد أيام قليلة من فسخ عقده مع الفريق.



