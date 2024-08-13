رد الجهاز الفني لمنتخب مصر بشكل رسمي على الأنباء التي ترددت حول حدوث مشادة بين المدير الفني حسام حسن ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام في آخر اجتماع بينهما؛ بسبب قرار صادر عن إدارة الأهلي المصري.

وأعلن الأهلي إرسال لاعبيه الدوليين للانضمام إلى معسكر منتخب مصر يوم 1 سبتمبر المقبل، رغم إعلان منتخب مصر انطلاق معسكره يوم 25 أغسطس الجاري.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عبر بيان رسمي إن كل ما تم تداوله عن مشادة حسام حسن وجمال علام غير صحيح. كلام من الخيال.

وأضاف "هذا الاجتماع كان الأفضل مع جمال علام، وكان هناك تفاهم غير عادي".

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ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي كاب فيردي في القاهرة وبوتسوانا خارج الديار يومي 6 و10 سبتمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي تستضيفها المغرب.

وكانت قناة "MBC masr2" قد أشارت إلى حدوث مشادة كلامية بين جمال علام وحسام حسن؛ بسبب قرار الاتحاد باستكمال كأس مصر ومحاولته لتأخير موعد انطلاق معسكر المنتخب.

وأشارت القناة إلى أن حسام حسن أخلى مسؤوليته عن أي نتائج في الفترة القادمة؛ بسبب عدم توفير اللاعبين له في بداية المعسكر.