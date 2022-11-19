حصول قطر على ركلات جزاء كثيرة في مبارياتها الودية يثير الشكوك

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير حصري إن أحد شركاء الفيفا فيما يتعلق بنزاهة المباريات اتصل بالاتحاد الدولي في الأيام القليلة الماضية لتسليط الضوء على "عدد غير طبيعي من ركلات الجزاء" التي مُنحت لقطر في مبارياتها الودية قبل كأس العالم، والتي تم تنظيم العديد منها خلف أبواب مغلقة ولم تكن مذاعة تلفزيونيا.

وحذر تحذير النزاهة الفيفا من منح عدد كبير من ركلات الجزاء لقطر لضمان تحقيق نتائج إيجابية في الإعداد للبطولة، على الرغم من أنه لا يمكن التحقق من هذا الادعاء.

ويشير التحذير أيضًا إلى أن قطر شهدت عددًا غير معتاد من المباريات الودية مقارنة بالدول المنافسة الأخرى خلال الأشهر الأخيرة، حيث لعب البلد المضيف سبع مباريات منذ يوليو/تموز الماضي مقارنة بمباراتين لإنجلترا.