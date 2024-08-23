كشف مصدر مقرب من محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف مجلس إدارة النادي من الحارس، بعد انتهاء عقده مع النادي بنهاية الموسم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، أبلغ محمد عواد الحارس صاحب الـ32 عامًا بقرار رحيله رسميًا.

وأضاف: "مجلس الإدارة عرض راتبًا هزيلا على عواد، للتجديد، وهو ما لا يتناسب مع قيمته الفنية".

وأضاف: "عواد كان يرغب في الاستمرار مع الفريق، ولكنه اصطدم برغبة مجلس إدارة الزمالك في استقدام حارس غيره".

واختتم: سينظر اللاعب في العروض المقدمة له، وأبرزها من بيراميدز وزد، وسيحسم أمره خلال أيام".

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يذكر أن عواد انضم إلى الزمالك قادما من الإسماعيلي في عام 2019، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وخاض عواد مع الزمالك 103 مباريات استقبل خلالها 85 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 48 لقاء.

وتوج عواد مع الزمالك بالدوري مرتين وكأس مصر مثلهما، وكأس السوبر الأفريقي مرة والكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة.