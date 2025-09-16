الأردن يدين توسيع الجيش الإسرائيلي العملية البرية على غزة

logo
رياضة

لن يجدد عقده.. نجم ليفربول يقرر الرحيل إلى ريال مدريد

لن يجدد عقده.. نجم ليفربول يقرر الرحيل إلى ريال مدريد
إبراهيما كوناتيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

كتب: نور الدين ميفراني

ذكر موقع " fichajes " أن المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي أبلغ إدارة ليفربول بأنه لن يجدد عقده المنتهي الصيف القادم؛ ما يفتح الباب أمام رحيله مجانا لريال مدريد.

أخبار ذات علاقة

محمد صلاح وإبراهيما كوناتي

كوناتي يحرج محمد صلاح بسبب "كعكة": لا تكذب (صورة)

 

وأصبح ملف المدافع الدولي الفرنسي البالغ 26 عاما، ملفا ساخنا لدى إدارة الفريق الإنجليزي الذي يسعى جاهدا لتجديد عقده ومنعه من الرحيل مجانا الصيف القادم.

قرار المدافع الفرنسي يجعله تحت الأنظار خصوصا في ظل اهتمام عدة أندية بخدماته خصوصا باريس سان جيرمان الفرنسي وأندية دوري روشن السعودي.

وأكد الموقع أن المفاوضات بين إدارة ليفربول ووكلاء اللاعب لم تتوصل لنتيجة وتم إبلاغ النادي برغبته في الرحيل بعد نهاية عقده صيف 2026.

وحاول ريال مدريد التعاقد مع المدافع الفرنسي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية لكن إدارة ليفربول أغلقت الباب أمام الفريق الإسباني وكانت متشبثة بأمل إقناعه بالبقاء.

أخبار ذات علاقة

ديان هويسن لاعب بورنموث خلال مباراة فريقه أمام توتنهام

ليس ساليبا أو كوناتي.. "صفقة مفاجئة" لريال مدريد من الدوري الإنجليزي

 

وقرر كوناتي اتّباع خطوات زميله السابق الدولي الإنجليزي ألكسندر أرلوند والرحيل مجانا الصيف القادم نحو ريال مدريد.

وكان ليفربول تعاقد مع المدافع الدولي الفرنسي في صيف 2021 بعدما دفع الشرط الجزائي في عقده مع لايبزيغ الألماني والبالغ ما بين 30 و40 مليون يورو.

وتوج إبراهيما كوناتي مع ليفربول بـ5 ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وشارك برفقة الفريق في 136 مباراة وسجل 5 أهداف. 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC