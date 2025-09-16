لن يجدد عقده.. نجم ليفربول يقرر الرحيل إلى ريال مدريد

كتب: نور الدين ميفراني

ذكر موقع " fichajes " أن المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي أبلغ إدارة ليفربول بأنه لن يجدد عقده المنتهي الصيف القادم؛ ما يفتح الباب أمام رحيله مجانا لريال مدريد.

وأصبح ملف المدافع الدولي الفرنسي البالغ 26 عاما، ملفا ساخنا لدى إدارة الفريق الإنجليزي الذي يسعى جاهدا لتجديد عقده ومنعه من الرحيل مجانا الصيف القادم.

قرار المدافع الفرنسي يجعله تحت الأنظار خصوصا في ظل اهتمام عدة أندية بخدماته خصوصا باريس سان جيرمان الفرنسي وأندية دوري روشن السعودي.

وأكد الموقع أن المفاوضات بين إدارة ليفربول ووكلاء اللاعب لم تتوصل لنتيجة وتم إبلاغ النادي برغبته في الرحيل بعد نهاية عقده صيف 2026.

وحاول ريال مدريد التعاقد مع المدافع الفرنسي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية لكن إدارة ليفربول أغلقت الباب أمام الفريق الإسباني وكانت متشبثة بأمل إقناعه بالبقاء.

وقرر كوناتي اتّباع خطوات زميله السابق الدولي الإنجليزي ألكسندر أرلوند والرحيل مجانا الصيف القادم نحو ريال مدريد.

وكان ليفربول تعاقد مع المدافع الدولي الفرنسي في صيف 2021 بعدما دفع الشرط الجزائي في عقده مع لايبزيغ الألماني والبالغ ما بين 30 و40 مليون يورو.

وتوج إبراهيما كوناتي مع ليفربول بـ5 ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وشارك برفقة الفريق في 136 مباراة وسجل 5 أهداف.