الأهلي يقدم عرضا مغريا لفيكتور أوسيمين

وأكدت أن أوسيمين لم يغلق الباب أمام العرض السعودي، علما أن الهلال سبق أن حاول قبل أيام التعاقد مع هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وسبق أن كشفت صحيفة "ليكيب" أن الهلال أرسل عرضين بقيمة 120 مليون يورو و140 مليون يورو لنابولي من أجل ضم أوسيمين، لكن الأخير رفض العرضين.

وأشارت "ilmattino" إلى أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما بشأن مستقبل أوسيمين البالغ من العمر 24 عاما.