نكونكو لاعب تشيلسي يحتفل على طريقة البليهي (فيديو)

علي البليهي، لاعب نادي الهلال السعودي، احتفل بطريقة غريبة بعد إحراز هدف فريقه الأول في شباك الفيحاء، خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وفي الدقيقة 86 كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، حتى نجح علي البليهي في فض الاشتباك وأحرز هدف التقدم لفريقه، وفور إحراز الهدف، قام البليهي بالإمساك بـ"بالونة" ونفخها، في احتفال مثير أمام الجماهير.

وكرر كريستوفر نكونكو هذا الاحتفال، بعد هدفه في مرمى برايتون مساء الأربعاء، حيث أحرز الهدف الثاني لفريقه، وقام بالإمساك بـ"بالونة" ونفخها.