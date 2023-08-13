رونالدو فخور بأول ألقابه مع النصر

وخلال القمة السعودية في الطائف تقدم الهلال عبر مهاجمه البرازيلي ميشايل الذي قلد طريقة احتفال رونالدو بقفزته الشهيرة في الدقيقة الـ51، وازدادت متاعب النصر بطرد المدافع عبد الإله العمري في الدقيقة الـ 71.

لكن رونالدو لعب دور المنقذ وتعادل بعد ثلاث دقائق من الطرد من متابعة لتمريرة عرضية، ثم حسم الانتصار في الوقت الإضافي من ضربة رأس.

وترك رونالدو الملعب في الدقائق الأخيرة بسبب إصابة بسيطة، لكنه احتفل بحماس مع زملائه والجماهير عقب صفارة النهاية.

ولم يتمكن أيقونة ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق من تحقيق لقب مع "العالمي" في الموسم الماضي بعد انضمامه في صفقة ضخمة في النصف الثاني، لكنه أظهر استعداد النصر للمنافسة الشرسة في الموسم الجديد مع الهلال والاتحاد والأهلي الذين دعموا صفوفهم بصفقات قوية لنجوم قادمين من أوروبا.

ولن يحتفل النصر طويلا إذ يدشن وصيف بطل الموسم الماضي مشواره في دوري المحترفين أمام الاتفاق بعد غد الاثنين.