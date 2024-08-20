كشفت تقارير صحفية عن وجود تنافس شديد بين ناديي النصر والاتحاد للتعاقد مع سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد وإشبيلية السابق، في الميركاتو الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "estadiodeportivo"، فإن مصير راموس ما زال غامضا حتى الآن، فقد يعود مرة أخرى للعب بجانب كريم بنزيما، ولكن في الاتحاد السعودي، أو الانتقال للعب رفقة ليونيل ميسي بالدوري الأمريكي.

وأشار التقرير: "لقد أثبت راموس في الموسم الماضي أنه قادر على مواصلة المنافسة على أعلى مستوى، ففي موسم إشبيلية غير المنتظم، خاض المدافع الدولي الإسباني 37 مباراة في الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك، وسجل سبعة أهداف، وتحسن أداؤه مع تقدم الموسم وبوصول كيكي سانشيز فلوريس إلى مقاعد البدلاء، لكن المدافع يريد المزيد، وهو يبحث بالفعل عن التحدي التالي، ويتابعه الدوري السعودي ودوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم من كثب على أمل إقناعه بالانضمام إليهما".

وأوضح التقرير أن نادي النصر أيضا ينافس الاتحاد على ضم راموس، موضحا: "طلب كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، من الإدارة تعزيز الدفاع قبل انطلاق الموسم، وسيرجيو راموس أحد الخيارات المطروحة".

وتابع التقرير: "النصر هو الفريق الذي يبذل أقصى جهد لإتمام التعاقد مع راموس، وتشير المعلومات الواردة إلى أنه قد جرت بالفعل محادثات متقدمة لتحديد الجوانب الرئيسة، مثل الراتب ومدة العقد".

وتعرض النصر لخسارة قاسية أمام الهلال، بنتيجة (1-4)، مساء السبت الماضي، في نهائي كأس السوبر السعودي 2024، إذ عانى "العالمي" من عدة أزمات مستمرة منذ الموسم الماضي.

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ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد 2025/2024 الخميس المقبل، الموافق 22 أغسطس الجاري.

ويبدأ النصر مشواره في دوري روشن بمواجهة قوية يخوضها ضد نظيره الرائد يوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الأولى.