ليس كهربا فقط.. نجم الأهلي الجديد يشتكي كولر

كشفت مصادر، عن قيام لاعب جديد داخل النادي الأهلي المصري، بالشكوى من مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وذلك بعد شكوى كهربا.

وكان كهربا تحدث بنبرة حادة وصوت مرتفع مع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي عقب مباراة الأهلي ضد سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، اعتراضاً على قراراته وغادر غرفة اللاعبين غاضباً.

وقرر الأهلي إعادة كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع الفريق في كأس السوبر المصري لكرة القدم المقامة حالياً في الإمارات، وعدم استكمال مهمته مع زملائه في البطولة.

كما تم خصم مليون جنيه من مستحقات كهربا المالية لدى الأهلي.

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وعقب هذه الواقعة، أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، كان منزعجاً من استبعاده من قائمة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن الساعي عبر عن غضبه لمحمد رمضان المدير الرياضي.

وتابع أن محمد رمضان وعده بالحديث مع كولر لمعرفة أسباب استبعاده.

واختتم أن رمضان طلب من اللاعب الاجتهاد في التدريبات، لكي يجبر كولر على الاعتماد عليه.

وانضم عمر الساعي إلى النادي الأهلي، خلال انتقالات الصيف الجاري بالدوري المصري، قادمًا من الإسماعيلي.