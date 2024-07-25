سجل المهاجم المصري محمود تريزيغيه هدفا أمام نادي روزومبيروك السلوفاكي ليقود فريقه طرابزون سبور التركي للفوز (2 ـ0) اليوم الخميس في ذهاب الدور التمهيدي الأول للدوري الأوروبي لموسم 2024 ـ 2025.

وسجل تريزيغيه أول أهدافه في الموسم الجديد وأول أهداف طرابزون سبور الذي يشارك في مسابقة الدوري الأوروبي، قبل أن يضيف زميله سيهان كاناك الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وساهم تريزيغه بفضل هدفه في شباك روزومبيروك في قطع طرابزون سبور خطوة نحو تجاوز الدور التمهيدي الأول من مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2024 ـ 2025.

وتقام مباراة الإياب على ملعب بابارا بارك في مدينة طرابزون في الأول من أغسطس المقبل.

وفي حال التأهل للدور التمهيدي الثاني يلاقي طرابزون سبور المتأهل عن مباراة ويسلا كراكوفي البولندي ورابيد النمساوي.