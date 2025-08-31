هناك من حصل على الأموال "مبكرا".. تعليق ناري على دعم الاتحاد "في الوقت الضائع"

علق الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته على شكل جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الأولى وتصدر النصر للقائمة ويأتي بعده الاتحاد.

وكان النصر حقق فوزًا كبيرًا على منافسه التعاون "5-0"، فيما فاز الاتحاد على نظيره الأخدود "5-2".

وقال عبد الله فلاته في تصريحات تلفزيونية: "الترتيب يعتمد على الصفقات التي تمت في الصيف ومن حصل على أمواله مبكرًا ورتب أموره وخلص تعاقداته ووجد الدعم الكبير، في المقابل هناك من أخذ أمواله في الوقت بدل الضائع ويحاول اللحاق بركب باقي الأندية، ونحن ننتقد مجلس إدارة الاتحاد، ولكن في المقابل علينا معرفة متى حصلوا على الدعم، كان هذا الخميس الماضي في الوقت الضائع".

وأضاف: "الاتحاد بالتالي كان أضعف في دعمه هذا الموسم، وعلى الجماهير معرفة هذه الأمور، والنادي يعاني وهو رابع الكبار في الدعم المالي".

وكانت أندية النصر والهلال قاما بدعم صفوفهما بقوة في الميركاتو الصيفي، حيث تعاقد الزعيم مع الثنائي ثيو هيرنانديز وداروين نونيز، فيما ضم "العالمي" جواو فيليكس وإينيغو مارتينيز وكينغسلي كومان، بينما تسعى إدارة "العميد" لبيع عدد من لاعبيها الأجانب لضم آخرين قبل غلق باب الميركاتو.