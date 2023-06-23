مقابل 250 مليون يورو.. باريس سان جيرمان يوافق على انتقال مبابي إلى ريال مدريد
قالت صحيفة "سبورت"، إن ريال مدريد وباريس سان جيرمان يقتربان من الاتفاق على صفقة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن "عملية بيع مبابي لريال مدريد يمكن أن تتم في وقت أقرب مما كان متوقعًا".
وأبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان أنه لن يفعل بند تجديد العقد بين الطرفين حتى 2025؛ ما يعني نهاية علاقة الطرفين في يونيو 2024.
ويعني هذا أنه أمام باريس سان جيرمان هذا الصيف للحصول على عائد مادي من رحيل مبابي، أو رحيله مجانا صيف العام المقبل.
وأضافت "سبورت": "توصل باريس سان جيرمان وريال مدريد بالفعل إلى اتفاق لنقل مبابي مقابل حوالي 250 مليون يورو بين الثابت والمتغير".
وحتى الآن تعتبر صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم، حيث دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقد اللاعب وكانت 222 مليون يورو.
وأكدت الصحيفة على أن "الحقيقة أن ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي يحلم بإخراج مبابي من باريس سان جيرمان، وأنه النجم الذي يريده فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) في سانتياغو برنابيو الجديد".
وكان مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، قريبا من الانضمام لريال مدريد الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022.
لكن إدارة باريس سان جيرمان نجحت في إقناع اللاعب بالتجديد لموسمين مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث.
لكن قرار مبابي برفض تفعيل بند التجديد حتى يونيو 2024 قد يعجل برحيل الدولي الفرنسي إلى ريال مدريد هذا الصيف.
وفي 2021 تردد أن ريال مدريد قدم عرضا بقيمة 200 مليون يورو للتعاقد مع مبابي، لكن باريس سان جيرمان رفض العرض، رغم أنه كان يتبقى عام واحد على نهاية العقد بين الطرفين.