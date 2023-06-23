مقابل 250 مليون يورو.. باريس سان جيرمان يوافق على انتقال مبابي إلى ريال مدريد

ويعني هذا أنه أمام باريس سان جيرمان هذا الصيف للحصول على عائد مادي من رحيل مبابي، أو رحيله مجانا صيف العام المقبل.

وأضافت "سبورت": "توصل باريس سان جيرمان وريال مدريد بالفعل إلى اتفاق لنقل مبابي مقابل حوالي 250 مليون يورو بين الثابت والمتغير".

وحتى الآن تعتبر صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم، حيث دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقد اللاعب وكانت 222 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة على أن "الحقيقة أن ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي يحلم بإخراج مبابي من باريس سان جيرمان، وأنه النجم الذي يريده فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد) في سانتياغو برنابيو الجديد".