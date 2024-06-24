موقف الاتحاد السعودي من العروض المقدمة للمتألق كانتي
كشفت تقارير صحفية عن موقف لؤي ناظر، رئيس نادي الاتحاد السعودي، من العروض التي قد تتلقاها الإدارة من أجل ضم نغولو كانتي، نجم الفريق، الفترة المقبلة بعد تألقه الكبير مع منتخب فرنسا في بطولة "يورو 2024".
وقدم كانتي أداء مميزا في أولى جولتين من يورو 2024، رغم عودته لقائمة المنتخب الفرنسي قبيل البطولة الأوروبية، بعد غياب طويل، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في مباراتي النمسا وهولندا، في الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الرابعة في البطولة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "المدينة"، وفق مصادر مقربة من داخل نادي الاتحاد، فإن إدارة لؤي ناظر، تتمسك ببقاء كانتي مع الفريق، في ظل العروض المُتوقع أن تصل إلى اللاعب بعد تألقه في اليورو.
وعقب حصول كانتي على جائزة أفضل لاعب في مباراة هولندا، التي انتهت بالتعادل السلبي، ذكرت تقارير أن النجم الفرنسي سيتلقى عروضًا كثيرة من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي.
ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالتساوي مع هولندا المتصدر بفارق الأهداف.
ويختتم كانتي ورفاقه دور المجموعات بمواجهة بولندا، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من البطولة الأوروبية.
وانتقل كانتي إلى صفوف الاتحاد، في يوليو 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، بعقد لمدة 3 مواسم، وشارك نغولو في 44 مباراة بقميص العميد في مختلف المسابقات، خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.