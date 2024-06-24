موقف الاتحاد السعودي من العروض المقدمة للمتألق كانتي

كشفت تقارير صحفية عن موقف لؤي ناظر، رئيس نادي الاتحاد السعودي، من العروض التي قد تتلقاها الإدارة من أجل ضم نغولو كانتي، نجم الفريق، الفترة المقبلة بعد تألقه الكبير مع منتخب فرنسا في بطولة "يورو 2024".

وقدم كانتي أداء مميزا في أولى جولتين من يورو 2024، رغم عودته لقائمة المنتخب الفرنسي قبيل البطولة الأوروبية، بعد غياب طويل، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في مباراتي النمسا وهولندا، في الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الرابعة في البطولة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "المدينة"، وفق مصادر مقربة من داخل نادي الاتحاد، فإن إدارة لؤي ناظر، تتمسك ببقاء كانتي مع الفريق، في ظل العروض المُتوقع أن تصل إلى اللاعب بعد تألقه في اليورو.