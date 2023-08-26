الأهلي السعودي يتمم صفقة التعاقد مع غابرييل فيغا

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن النادي الأهلي السعودي أكمل صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني غابرييل فيغا من سيلتا فيغو.

وكتب فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه في موقع "تويتر": "لقد وقع غابرييل فيغا العقد للتو، وهو لاعب جديد في الأهلي، تمت الصفقة، أنا أؤكد".

وأضاف: "تم الانتهاء من الفحص الطبي، وتم توقيع المستندات فجرا، سيغادر فيغا سيلتا فيغو وينضم إلى الأهلي حيث يكملون خطوة ضخمة أخرى".