الأهلي السعودي يتمم صفقة التعاقد مع غابرييل فيغا
أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن النادي الأهلي السعودي أكمل صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني غابرييل فيغا من سيلتا فيغو.
وكتب فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه في موقع "تويتر": "لقد وقع غابرييل فيغا العقد للتو، وهو لاعب جديد في الأهلي، تمت الصفقة، أنا أؤكد".
وأضاف: "تم الانتهاء من الفحص الطبي، وتم توقيع المستندات فجرا، سيغادر فيغا سيلتا فيغو وينضم إلى الأهلي حيث يكملون خطوة ضخمة أخرى".
وأكد رومانو الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس": "جميع المستندات موقعة ومختومة، وقد اكتملت الصفقة في وقت متأخر من الليل".
وتدرج فيغا، البالغ من العمر 21 عاما، في صفوف سيلتا فيغو قبل أن يصل للفريق الأول في 2022، حيث لعب له 54 مباراة سجل فيها 11 هدفًا وصنع 4.
ويرتبط فيغا بعقد مع سيلتا فيغو حتى 2026 لكنه سيغادر للأهلي السعودي قبل 3 سنوات من نهاية العقد.
وتقدر القيمة السوقية لفيغا بـ30 مليون يورو بحسب موقع "transfermarkt".
وحتى الآن تعاقد الأهلي مع ميريح ديميرال وفرانك كيسي وروجير إيبانيز دا سيلفا وآلان سانت ماكسيمين ورياض محرز وروبرتو فيرمينو.
وحقق الأهلي الفوز على الحزم والخليج والأخدود في أول ثلاث جولات في الدوري السعودي.