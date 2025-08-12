اتحاد العاصمة الجزائري يعلن عودة بن شيخة لتدريب الفريق

أعلن اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع عبد الحق بن شيخة ليتولى تدريب الفريق لموسم واحد.

وقال اتحاد العاصمة عبر صفحته على "فيسبوك": "يُعد بن شيخة أحد الأسماء البارزة في تاريخ النادي، حيث قاد فريقنا للتتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الإفريقية".

وأضاف: "نرحب بعودة المدرب عبد الحق إلى بيت الاتحاد، ونتمنى له التوفيق في قيادة الفريق نحو المزيد من النجاحات والألقاب".

وعاد الجزائري بن شيخة إلى اتحاد العاصمة بعد نحو عامين من الرحيل عن تدريبه ليحل مكان المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا، الذي أعلن النادي في أبريل الماضي الانفصال عنه بسبب تراجع النتائج وخلافات مع اللاعبين ومجلس الإدارة وذلك بعد حوالي شهرين فقط من توليه المسؤولية.

وقاد بن شيخة اتحاد العاصمة للقبي كأس الكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقية عام 2023، قبل أن يُقدم استقالته بشكل مفاجئ في أكتوبر من العام نفسه لأسباب لم تُكشف حينها بشكل واضح.

واختارت إدارة الاتحاد في نهاية المطاف إعادة الثقة في بن شيخة، نظراً لمعرفته بالنادي ولما يتمتع به من خبرة وتجربة ناجحة على الساحة الإفريقية.

وتعلق جماهير الفريق آمالها كثيراً على هذه العودة، خاصة وأن الفريق مُقبل على موسم حافل بالتحديات محلياً وقارياً، وتتطلع إلى أن يكون بن شيخة الرجل المناسب لإعادة التوهج للنادي واستثمار الاستقرار الإداري في تحقيق نتائج إيجابية تعيد الفريق إلى منصات التتويج.