لماذا منح ميسي قميصه للاعب أطلس بعد الاشتباك معه (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي إنتر ميامي الأمريكي وأطلس المكسيكي، فجر اليوم الخميس، انعفالات واشتباكا بين الأسطورة ليونيل ميسي ومنافسه ماتياس كوكارو، خاصة بعد الهدف الثاني الذي جلب الفوز للفريق الأمريكي.

وصنع ميسي هدفين في انتصار إنتر ميامي على فريق أطلس "2-1" بافتتاح مبارياته بمنافسات كأس الدوريات.

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ونجح ميسي في المساهمة بصناعة هدفي ميامي لصالح تاليسكو سيغوفيا بالدقيقة 58 والثاني من أجل مارسيلو بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وألغى الحكم الهدف الثاني بداعي التسلل قبل أن يعود إلى تقنية "الفار" التي أكدت صحته، لينفجر ميسي فرحا ويذهب لماتياس كوكارو ويوجه إليه حديثا غاضبا، حيث قال له: "اذهب الآن للبحث عن الهدف الثاني".

وقال ماتياس كوكارو في تصريحات إعلامية عقب اللقاء: "بعد أن سجّلنا هدف التعادل بدأت أشعل الحماسة في زملائي، كُنا نبحث عن الهدف الثاني ولهذا احتفلت بتلك الطريقة لكن بعدها إنتر ميامي سجّل مجددا وجاء ميسي واحتفل في وجهي مُباشرةً وهو مليء بالمشاعر، ولكن ماذا عساي أن أقول؟ اضطررتُ للبقاء صامتاً، هو اللاعب الأفضل في التاريخ لا يمكنك الرد عليه".

وأضاف: "لكن بعد المباراة جاء إليّ عانقني واعتذر، كان يشعر بالأسف، وهذا يقول الكثير عن شخصيته كلاعب، عندما يتحدث إليك شخص مثل ميسي عليك فقط أن تستمع، لا أكن له إلا الاحترام فهو الأفضل في التاريخ".

وتابع: "قلت لميسي أنا شخص تنافسي أريد الفوز دائماً، وهو فهم ذلك وقال لي: (سأعطيك قميصي)، هذا الموقف جعلني أشعر بالسلام الداخلي تجاهه".

ويلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من كأس الدوريات.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل دوري إلى ربع النهائي.

ويجب أن تنتهي كل مباراة بفوز أحد الفرق، فإذا انتهت في الوقت الأصلي يحصل الفائز على 3 نقاط بشكل طبيعي، أما حال اللجوء لركلات الترجيح يحصل الفائز على نقطتين والمهزوم على نقطة واحدة.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام نيكاكسا المكسيكي فجر يوم الأحد المقبل.

وحصد ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي جائزة لاعب الشهر في الدوري الأمريكي في شهر يوليو الجاري.

وساهم ميسي في 11 هدفا خلال 5 مباريات خاضها في الدوري الأمريكي؛ إذ نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3.