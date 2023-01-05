النجم الساحلي يعلن رسميًا بيع كريستو للأهلي المصري مقابل 1.2 مليون دولار

وفيما يلي بيان النجم الساحلي بشأن الموافقة على بيع كريستو للأهلي:

بيان خاص بجماهير النجم الرياضي الساحلي ومنخرطيه

يهم الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي أن تنير أحباء النادي حول ملف انتقال اللاعب محمد الضاوي إلى النادي الأهلي المصري:

1. أفضت المفاوضات النهائية مع النادي الأهلي المصري الذي عبّر عن رغبته في انتداب اللاعب محمد الضاوي خلال فترة الانتقالات الجارية إلى مبلغ 1.250 مليون دولار على أن يقع طرح منه المبلغ المتبقي من انتداب اللاعب سليمان كوليبالي والذي يقدر بـ910 آلاف دولار.

2. لم يقع تسديد أي مبلغ من طرف النجم الساحلي للنادي الأهلي المصري عند انتداب اللاعب سليمان كوليبالي في 26 ماي 2019. حيث بلغت القيمة الإجمالية للانتداب بسبب خطايا التأخير 1.910 مليون دولار (6 مليون دينار).

3. قبِل النادي الأهلي المصري في 27 نوفمبر 2021 بإعادة جدولة دين النجم الساحلي إلى 4 أقساط. و تنص الاتفاقية الممضاة على 3 أقساط ب500 ألف دولار و قسط أخير ب410 آلاف دولار مع نسبة فوائض هامة في صورة أي تأخير جديد في أي قسط من الأقساط.

4. لم تثمر جهود الهيئة المديرة لإقناع الهيئة المسؤولة عن هذا الانتداب بسداد ولو قسط واحد من جملة الأربع أقساط رغم تعهداتها المتكررة بخلاص كامل المبلغ او جزء منه ، خلال مناسبات عامة وخاصة، أثناء فترة تسييرها وبعدها.

5. قام النجم الرياضي الساحلي إلى حد الآن بتسديد قسطين اثنين للنادي الأهلي المصري، الأول عند التفريط في اللاعب الطيب المزياني لفريق أبها السعودي الموسم الفارط والثاني عند انطلاق الموسم الحالي بعد أن تسلمت الهيئة المديرة الحالية مقاليد تسيير الجمعية. ولا يزال النجم الساحلي مطالبا بتسديد قسطين آخرين على التوالي: الشهر المقبل فيفري 2023 و أوت 2023.

6. تعتبر الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي نفسها هيئة تسيير أعمال النادي تتمثل مهمتها الأساسية في إنقاذه من الوضعية الدقيقة التي أصبح عليها و إصلاح توازناته المالية والقانونية والرياضية ، وهي لا تريد اتخاذ قرارات إستراتيجية ملزمة للنادي إلا في إطار موافقة جل مكوناته.

7. بناء على ما سبق و بعد استشارة هيئة الدعم والمساندة برئاسة العميد عبد الجليل بوراوي ، تم التوصّل إلى ضرورة النادي في التفريط في اللاعب محمد الضاوي لصالح النادي الأهلي المصري بمبلغ 1.250 مليون دولار (3.9 مليون دينار تونسي) يسحب منه آليا مبلغ 910 ألف دولار (2.9 مليون دينار تونسي) المتعلق بصفقة انتداب اللاعب سليمان كوليبالي.

8. تنصح الهيئة المديرة للنجم الساحلي بوجوب وضع بنود في القانون الأساسي للجمعية تحمي النادي من الوقوع في انزلاقات خطيرة مثل هذه ، حيث يجب ان تكون الهيئات المديرة مسؤولة ماديا وقانونيا على تغطية حد أدنى من العجز المالي الذي تتسبب فيه للنادي أثناء فترة تسييرها، كما يجب أيضا إخضاع الانتدابات الثقيلة (التي تفوق المليون دينار) لهيئة مراقبة يكون رأيها محدد و إلزامي.