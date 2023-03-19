الأهلي يطالب الداخلية المصرية بفتح السعة الكاملة لاستاد القاهرة قبل مباراة الهلال السوداني

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي يوم الأحد، إن مباراة الهلال السوداني ستحدد الفريق المتأهل لدور الثمانية، وإن الفريق يحتاج للمؤازرة الجماهيرية الكبيرة من أجل تحقيق الفوز والحصول على بطاقة الصعود.

وأوضح الأهلي في خطابه تقديره للجهد الكبير الذي يبذله رجال الأمن، والتبعات والمسؤوليات التي يتحملونها في مثل هذه المواقف الوطنية ومساندتهم المؤسسات الرياضية التي تمثل البلاد في المحافل القارية.