قد يغيب عن لقاء بيراميدز.. ما العقوبة التي تنتظر محمد هاني نجم الأهلي المصري؟

تعرّض محمد هاني، نجم الأهلي المصري، إلى حالة طرد في مباراة فريقه الأخيرة ضد فاركو مساء أمس الجمعة في الجولة الثانية للدوري المحلي لكرة القدم.

وفاز الأهلي بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي شهد صناعة هدفين من جانب محمد هاني قبل طرده قبل نهاية اللقاء.

وكشفت مصادر داخل الأهلي عن التقدم باحتجاج ضد قرار طرد اللاعب من جانب الحكم محمد معروف الذي أشهر له البطاقة الصفراء الثانية أثناء تبديله بداعي إضاعة الوقت.

وبحسب مصادر داخل الاتحاد المصري فإن معروف أدان محمد هاني في تقريره مؤكداً أن اللاعب لم يمتثل للخروج من أقرب نقطة له داخل الملعب أثناء تبديله كما تجاوز في حقه بعد الطرد.

العقوبة المنتظرة ضد محمد هاني

طرد محمد هاني فقط كان سيكلفه الغياب لمباراة واحدة بعد حصوله على إنذارين وبالتالي كان سيغيب عن لقاء غزل المحلة في الجولة الرابعة خاصة أن الأهلي يحصل على راحة في الجولة الثالثة لإقامة الدوري المصري بمشاركة 21 فريقاً.

ومع تقرير الحكم محمد معروف، أصبح محمد هاني مهدداً بالغياب لمدة 3 مباريات من بينها غزل المحلة وبيراميدز يوم 30 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة بجانب لقاء إنبي في الجولة السادسة.