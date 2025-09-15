تأجيل الحكم القضائي بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا 
ما حقيقة هجوم نيمار على الهلال بسبب لودي؟

نيمار مع مالكوم وسالم الدوسريالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز

انتشرت تصريحات منسوبة إلى النجم البرازيلي  نيمار دا سيلفا، قائد فريق سانتوس، يهاجم خلالها فريقه السابق الهلال السعودي بعد قرار مواطنه رينان لودي المفاجئ بالرحيل عن صفوف الفريق الأزرق.

وأعلن نادي الهلال خلال الساعات القليلة الماضية، سفر لاعبه رينان لودي بشكل مفاجئ عائداً إلى بلاده كما سلم النادي خطاباً رسمياً يطلب خلاله فسخ عقده مع الفريق.

 وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة إلى نيمار يقول خلالها إن الهلال يركض وراء الفوز بخدمات النجوم البرازيليين ويطلق وعوداً كبيرة، ولكن بعد ذلك تتغير الأمور.

الحقيقة أن نيمار لم يدل بأي تصريحات حول واقعة رحيل لودي عن صفوف الهلال، ولم يعلق سواء عبر حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي أو عبر أي وسيلة إعلامية.

 ولعب نيمار بقميص الهلال منذ صيف 2023 حتى شهر يناير الماضي قبل أن يفسخ عقده بالتراضي ويرحل إلى فريقه الأسبق سانتوس.

وانضم لودي إلى الهلال في يناير 2024 قادماً من مارسيليا الفرنسي لتدعيم الجبهة اليسرى.

 وتعادل الهلال مع ضيفه القادسية بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية للدوري السعودي مساء السبت الماضي.

 

