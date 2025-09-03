النصر يضع أمام لابورت 3 خيارات حاسمة بعد فشل انتقاله إلى بلباو

وضعت إدارة نادي النصر السعودي 3 خيارات حاسمة أمام إيميريك لابورت، مدافع الفريق، بعد فشل صفقة انتقاله أتلتيك بلباو الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.

وفشلت صفقة انتقال النجم الإسباني إلى أتلتيك بلباو في اللحظات الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية.

وكان لابورت أنهى جميع تفاصيل انتقاله إلى ناديه الأسبق بلباو، حيث وافق النصر على الاستغناء عن اللاعب قبل عام من نهاية عقده مقابل 10 ملايين يورو، لكن حسب صحيفة "ماركا" فإن النصر لم يقدم المستندات المطلوبة للصفقة في الوقت المحدد، ومع إغلاق نظام إدارة الانتقالات "TMS" أصبح انتقال لابورت إلى بلباو غير مسموح به الآن.

وسيضطر لابورت للانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، مع العلم أن عقده مع النصر يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، وينتهي في يونيو 2026.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن إدارة النصر قدمت للاعب 3 حلول نهائية، أولها عمل وكيله على إحضار عقد جديد من أي ناد لشراء ما تبقى من عقده مع "العالمي"، حيث ترى الإدارة أن اللاعب ماطل كثير من أجل الرحيل وأحضر عرض بلباو في اللحظات الأخيرة، من أجل جبار النادي على تحمل 75% من راتبه لكي ينتقل لبلباو.

وأضاف القحطاني أن الشرط الثاني أمام اللاعب هو البقاء مع الفريق وقيده في قائمة دوري أبطال آسيا 2، أو قيده في قائمة فريق 21 عاما.

كان لابورت قد انضم إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من صفوف مانشستر سيتي، وبعقدٍ لمدة 3 مواسم.

وعانى المدافع الإسباني من انتقادات عنيفة للغاية، من جماهير الفريق النصراوي؛ بسبب سوء مستواه في الموسم الأخير.

وشارك المدافع الإسباني في 69 مباراة بقميص النصر وسجل 9 أهداف وصنع واحدًا.