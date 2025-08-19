logo
رياضة

قدمت العرض بنفسها.. سؤال يمنحك فرصة تناول العشاء مع أجمل لاعبة في العالم

قدمت العرض بنفسها.. سؤال يمنحك فرصة تناول العشاء مع أجمل لاعبة في العالم
اللاعبة الكرواتية الحسناء آنا ماريا ماركوفيتشالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 6:21 ص

كتب: نور الدين ميفراني

قدمت اللاعبة الكرواتية الحسناء آنا ماريا ماركوفيتش عرضا غريبا لمتابعيها على المواقع الاجتماعية، حيث عرضت الفوز بفرصة تناول العشاء معها في حال تخمين فريقها الجديد.

أخبار ذات علاقة

آنا ماريا ماركوفيتش.. "أجمل لاعبة في العالم" تحتذي برونالدو وتعتبر مودريتش مثلها الأعلى

آنا ماريا ماركوفيتش.. "أجمل لاعبة في العالم" تحتذي برونالدو وتعتبر مودريتش مثلها الأعلى

 

و نشرت المهاجمة السابقة لفريق جراسهوبر النمساوي وبراغا البرتغالي فيديو على صفحتها في تيك توك مع تعليق: "مستعدة للتوقيع مع...؟ شاركونا توقعاتكم في قسم التعليقات".

وأكدت  إنها ستدعو أول مشجع يستطيع تخمين ناديها القادم لتناول العشاء.

 

b013be42-5795-487b-a664-89548ac95f22

 

 

أخبار ذات علاقة

أجمل لاعبة في العالم تغادر يوفنتوس إلى ناد جديد

أجمل لاعبة في العالم تغادر يوفنتوس إلى ناد جديد

 

وفشل كل المتابعين في تخمين النادي الجديد وفوتوا فرصة العشاء حيث وقعت اللاعبة الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش (25 سنة)  مع فريق بروكلين للسيدات ونشرت صورة بقميص ناديها الجديد.

وتلقت مهاجمة المنتخب الكرواتي التهاني من نجمات كرة القدم في إنجلترا والعالم.

وتعتبر المهاجمة الحسناء الكرواتية انا ماريا ماركوفيتش من لاعبات كرة القدم النسائية المشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي لجمالها؛ إذ تملك حوالي 3 ملايين متابع على موقع "إنستغرام".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC