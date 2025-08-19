قدمت العرض بنفسها.. سؤال يمنحك فرصة تناول العشاء مع أجمل لاعبة في العالم

كتب: نور الدين ميفراني

قدمت اللاعبة الكرواتية الحسناء آنا ماريا ماركوفيتش عرضا غريبا لمتابعيها على المواقع الاجتماعية، حيث عرضت الفوز بفرصة تناول العشاء معها في حال تخمين فريقها الجديد.

و نشرت المهاجمة السابقة لفريق جراسهوبر النمساوي وبراغا البرتغالي فيديو على صفحتها في تيك توك مع تعليق: "مستعدة للتوقيع مع...؟ شاركونا توقعاتكم في قسم التعليقات".

وأكدت إنها ستدعو أول مشجع يستطيع تخمين ناديها القادم لتناول العشاء.

وفشل كل المتابعين في تخمين النادي الجديد وفوتوا فرصة العشاء حيث وقعت اللاعبة الكرواتية آنا ماريا ماركوفيتش (25 سنة) مع فريق بروكلين للسيدات ونشرت صورة بقميص ناديها الجديد.

وتلقت مهاجمة المنتخب الكرواتي التهاني من نجمات كرة القدم في إنجلترا والعالم.

وتعتبر المهاجمة الحسناء الكرواتية انا ماريا ماركوفيتش من لاعبات كرة القدم النسائية المشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي لجمالها؛ إذ تملك حوالي 3 ملايين متابع على موقع "إنستغرام".