كيليان مبابي يحتفل بأول أهداف شقيقه الأصغر إيثان (صور)

نشر كيليان مبابي في حسابه على "إنستغرام"، ليلة أمس، رسالة خاصة احتفالًا بهدف شقيقه الأصغر إيثان، البالغ 18 عامًا، الذي وقع أول أهدافه في مسيرته الاحترافية بقميص ليل.

إيثان سجل الهدف بطريقة مذهلة في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام تولوز، ليقود فريقه لفوز ثمين بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

اللاعب الشاب دخل بديلًا قبل تسع دقائق من النهاية، واستغل كرة عرضية في الدقيقة الثامنة من الوقت الإضافي ليسدد بقدمه اليسرى مباشرة إلى الزاوية العليا.

وكان شقيق مبابي قد عانى من إصابات الموسم الماضي، قبل أن يبدأ هذا الموسم بقوة مع ليل، الذي انضم إليه الصيف الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان.

إيثان لم يكن بطل الأمسية وحده، فقبل هدفه بلحظات تمكن الجزائري نبيل بن طالب من إدراك التعادل لليل من ركلة جزاء في الدقيقة 90، بعد لمسة يد على مدافع تولوز راسموس نيكلسين.

رد فعل نجم ريال مدريد

نشر مبابي عقب المباراة صورًا عبر خاصية "ستوري" في حسابه الرسمي على إنستغرام وقال فيها: "الولد النجم".

يذكر أن كيليان مبابي كان قد تحدث مطلع هذا الأسبوع عن شقيقه قائلًا: "حين عرفت أن إيثان يلعب في خط الوسط شعرت براحة كبيرة، فهذا سيجنّبنا المقارنات غير المجدية. كنت أخشى أن أظلمه في كرة القدم، لكن ليس في الحياة".

وأضاف: "يا له من أمر مثير للدهشة أن ترى شقيقك الأصغر يتألق ويحترف؟ يا له من أمر مذهل".