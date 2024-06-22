البرتغال تقسو على تركيا بثلاثية وتتأهل لثمن نهائي يورو 2024

وزاد المدافع التركي ساميت أكايدين من متاعب منتخب بلاده بعدما سجل في الدقيقة 28، الهدف الثاني لمنتخب البرتغال من خطأ فادح انتهى بتسديدة الكرة في شباك حارس المرمى بالخطأ في شباك فريقه.

وفي الشوط الثاني منح القائد رونالدو زميلة برونو فيرنانديز الهدف الثالق للبرتغال رغم أنه كان قادرا على التسجيل عندما وجد نفسه وجها لوجه مع الحارس ألتي بايندر.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين محققا العلامة الكاملة، ليكون ثالث المنتخبات التي تأهلت رسميا لدور الستة عشر بعد ألمانيا من المجموعة الأولى وإسبانيا من المجموعة الثانية.

وفي المقابل تجمد رصيد منتخب تركيا عند 3 نقاط، متقدما بنقطتين على كل من جورجيا والتشيك اللتين تعادلتا اليوم (1 ـ 1) وحقق كل منهما نقطته الأولى.