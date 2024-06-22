البرتغال تقسو على تركيا بثلاثية وتتأهل لثمن نهائي يورو 2024
حجز المنتخب البرتغالي مقعده رسميا في الدور ثمن النهائي من كأس أمم أوروبا 2024، عقب الفوز بثلاثية كاملة على نظيره التركي مساء السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.
وسجل برناردو سيلفا الهدف الاول للبرتغال في الدقيقة 22 بعد عمل هجومي قاده من الجهة اليمنى للدفاع التركي رافائيل لياو ليسدد سيلفا كرة قوية في شباك تركيا معلنا الهدف الأول.
وزاد المدافع التركي ساميت أكايدين من متاعب منتخب بلاده بعدما سجل في الدقيقة 28، الهدف الثاني لمنتخب البرتغال من خطأ فادح انتهى بتسديدة الكرة في شباك حارس المرمى بالخطأ في شباك فريقه.
وفي الشوط الثاني منح القائد رونالدو زميلة برونو فيرنانديز الهدف الثالق للبرتغال رغم أنه كان قادرا على التسجيل عندما وجد نفسه وجها لوجه مع الحارس ألتي بايندر.
ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين محققا العلامة الكاملة، ليكون ثالث المنتخبات التي تأهلت رسميا لدور الستة عشر بعد ألمانيا من المجموعة الأولى وإسبانيا من المجموعة الثانية.
وفي المقابل تجمد رصيد منتخب تركيا عند 3 نقاط، متقدما بنقطتين على كل من جورجيا والتشيك اللتين تعادلتا اليوم (1 ـ 1) وحقق كل منهما نقطته الأولى.
وفي الجولة الأخيرة ستلعب البرتغال التي ضمنت التأهل وصدارة المجموعة أمام جورجيا فيما ستلعب تركيا والتشيك مباراة حاسمة من أجل البطاقة الثانية وتفادي حسابات التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.