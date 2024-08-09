كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، تفاصيل رحيل الأوغندي جمال موتيابا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن القلعة البيضاء.

واتفق مجلس إدارة نادي الزمالك على فسخ تعاقده مع الأوغندي جمال موتيابا، بشكل رسمي، ليرحل عن صفوف القلعة البيضاء بالتراضي، ليكون اللاعب الثالث الراحل عن صفوف الفريق الأبيض.

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وقال سالم في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ردا على ما يثار من شائعات حول رحيل موتيابا لاعب منتخب أوغندا، لزم التنويه إلى ما يلي:

أولا.. تعاقد نادي الزمالك مع اللاعب على سبيل الإعارة بنية الشراء في الانتقالات الشتوية الماضية، وقام بسداد مبلغ 30 ألف دولار فقط لا غير لناديه مع إمكانية الشراء في نهاية الموسم مقابل 150 ألف دولار.

ثانيا.. تم استطلاع رأي المدير الفني جوزيه غوميز حول تفعيل عقد الشراء، إلا أنه أكد أنه لن يعتمد عليه في ظل رغبته في الاعتماد على ناشئي النادي الذي يرى فيهم مواهب تستحق ارتداء فانلة الزمالك.

ثالثا.. إجمالي ما تقاضاه اللاعب من خزينة الزمالك، منذ توقيعه في يناير مليون وستمائة ألف جنيه مصري، بما يعادل 32 ألف دولار فقط لا غير، وتم توجيه الشكر له، بعد أن تنازل عن جزء من مستحقاته والاتفاق على جدولة ما تبقى، وهو مبلغ 700 ألف جنيه مصري، على قسطين في نهاية العام بما يعادل 14 ألف دولار.

ونتمنى للاعب كل التوفيق، ونناشد الجميع تحري الدقة فيما ينشر من أخبار وأرقام مضللة، تهدف إلى إثارة الجدل سعيا وراء الترند".

يذكر أن موتيابا - البالغ من العمر 19 عاما - قد انضم لصفوف الزمالك، في يناير الماضي قادما من فيلا الأوغندي.

وكان موتيابا قد خرج من حسابات المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، الذي لم يعتمد عليه إلا في مباريات قليلة.

وشارك موتيابا في 11 مباراة هذا الموسم مع نادي الزمالك، ببطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.