تقرير: الشيخ جاسم بن حمد يقترب من الاستحواذ على مانشستر يونايتد مقابل 6 مليارات جنيه إسترليني

وقام فريق الشيخ جاسم بن حمد ببذل الجهد اللازم قبل تقديم عرض رسمي نهائي، ويتقدم على السير جيم راتكليف في السباق.

وتتولى عائلة جليزر إدارة مانشستر يونايتد منذ عام 2005.

وشارك المدرب إيريك تين هاغ في محادثات مع عائلة جليزر حول المستقبل.

وسيتم تقديم الصفقات الثلاث الكبرى لجمهور أولد ترافورد قبل مباراة اليوم السبت الودية مع لينس. وبحسب "ذا صن" فقد تعاقد مانشستر يونايتد مع راسموس هویلوند مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، في حين ضم ماسون ماونت مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، والحارس أندريه أونانا بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت أنه لا يزال بإمكان تين هاغ إبرام صفقة قوية، على الأقل، قبل أن يفتتح مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام ولفرهامبتون يوم الاثنين 14 أغسطس.

وأشارت إلى أن لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط مرشح قوي لتعزيز الفريق، حيث يُعتقد أن مانشستر يونايتد أجرى محادثات متقدمة مع فيورنتينا لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.