رشح الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، بطل ألمانيا الموسم الماضي، بايرن ميونخ للفوز باللقب خلال موسم 2024 ـ 2025، وذلك رغم علو سقف طموحات فريقه الذي قاده في مايو الماضي ليفركوزن لإنجاز تاريخي بالفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وقال ألونسو في تصريحات صحفية إن "الموسم التاريخي الذي حققه ليفركوزن العام الحالي هو إنجاز لا ينسى، لكن بايرن ميونخ سيكون المراهن الأبرز لاسترجاع اللقب" وفق قوله.

وفي أول تجربة له كمدرب أول، قاد تشابي ألونسو (42 عاما) باير ليفركوزن للتتويج بالدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه مع كونه أول فريق يحافظ على سجله خاليا من الهزائم طوال موسم كامل في تاريخ المسابقة.

وبعد التتويج بالدوري، أحرز ألونسو لقب كأس ألمانيا، قبل أن يتوج الأسبوع الماضي بلقب كأس السوبر المحلي ليحرز ثلاثية تاريخية فضلا عن بلوغ نهائي كأس الدوري الأوروبي.

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وقال ألونسو: "أعتقد أننا لن نكون الفريق الأوفر حظا للتتويج باللقب، أرى أن بايرن يمتلك فرصا أفضل منا، لقد فازوا باللقب 11 مرة متتالية قبل أن نضع نحن حدا لسيطرتهم، نحن نريد أن نبدأ الموسم بشكل جيد وهدفنا هو البقاء بين الأندية الأربعة الأوائل في جدول الترتيب، لكن التتويج باللقب لن يكون أمرا سهلا".

وينطلق الموسم الجديد في الدوري الألماني الممتاز غدا الجمعة، بمباراة افتتاحية يستضيف خلالها بروسيا منشنغلادباخ، البطل باير ليفركوزن.