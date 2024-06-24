صفقتان من العيار الثقيل على رادار الأهلي السعودي

وأشارت التقارير إلى أن نيوكاسل منفتح في الوقت الحالي على رحيل ويلسون، لكن ينتظر العرض الرسمي المناسب للموافقة على رحيل اللاعب.

وكانت صحيفة The Northern Echo قد ذكرت أن قواعد اللعب المالي النظيف ربما تجبر نيوكاسل على بيع ويلسون هذا الصيف، للاستفادة من العائد، بدلا من رحيله مجانا العام المقبل.

ويرتبط كالوم ويلسون، البالغ من العمر 32 عاما، بعقد مع نيوكاسل حتى صيف 2025.

وخاض ويلسون 108 مباريات بقميص نيوكاسل يونايتد، في البطولات كافة، وسجل اللاعب 48 هدفاً وصنع 11 تمريرة حاسمة لزملائه.