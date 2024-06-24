صفقتان من العيار الثقيل على رادار الأهلي السعودي
كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي يستهدف صفقتين من العيار الثقيل لضمهما في الميركاتو الصيفي الحالي.
ويرغب "الراقي" في تدعيم خط هجوم بصفقة أجنبية خلال الفترة الصيفية، في ظل وجود اتجاه لرحيل البرازيلي روبرت فيرمينو بسبب عدم ظهوره بالمستوى المأمول.
وقال الصحفي البريطاني بن جاكوبس، عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن الأهلي السعودي، يستهدف الحصول على خدمات كالوم ويلسون، مهاجم نيوكاسل يونايتد.
وأوضح بن جاكوبس أن ويلسون يحظى أيضا باهتمام وست هام خلال الميركاتو الصيفي.
وأشارت التقارير إلى أن نيوكاسل منفتح في الوقت الحالي على رحيل ويلسون، لكن ينتظر العرض الرسمي المناسب للموافقة على رحيل اللاعب.
وكانت صحيفة The Northern Echo قد ذكرت أن قواعد اللعب المالي النظيف ربما تجبر نيوكاسل على بيع ويلسون هذا الصيف، للاستفادة من العائد، بدلا من رحيله مجانا العام المقبل.
ويرتبط كالوم ويلسون، البالغ من العمر 32 عاما، بعقد مع نيوكاسل حتى صيف 2025.
وخاض ويلسون 108 مباريات بقميص نيوكاسل يونايتد، في البطولات كافة، وسجل اللاعب 48 هدفاً وصنع 11 تمريرة حاسمة لزملائه.
مهاجم ليل
من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "عكاظ" أن مسؤولي الأهلي السعودي، يريدون التعاقد مع الكندي جوناثان ديفيد، مهاجم ليل الفرنسي.
وأشار التقرير إلى أن النادي الأهلي يضع مهاجم ليل، ضمن خياراته من أجل تدعيم هجوم الفريق في الصيف الحالي.
ويرتبط جوناثان ديفيد، بعقد مع ناديه الفرنسي حتى 30 يونيو 2025 وتقدر قيمته السوقية بـ 50 مليون يورو.
وسجل جوناثان ديفيد، 26 هدفا في 47 مباراة مع ليل الفرنسي، خلال الموسم الماضي وصنع 9 أهداف.