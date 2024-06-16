الوداد المغربي يصدر بيانًا ناريًا بعد ضياع المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية
أصدرت إدارة نادي الوداد المغربي بيانًا ناريًا بعد ضياع فرصة المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل.
وأنهى الوداد منافسات الدوري المغربي برصيد 44 نقطة ليفقد فرصة المشاركة في البطولة القارية بعدما تساوى مع الاتحاد الرياضي التوركي الذي يخوض الكونفدرالية للمرة الأولى.
وتساوت أندية الوداد والاتحاد التوركي وأولمبيك آسفي عند 44 نقطة بعد قرار اعتبار التواركة فائزين في لقاء شباب السوالم الذي انتهى بفوز الأخير بنتيجة 1-0 بداعي عدم حصول مدربه محمد السبكي على الرخصة التدريبية اللازمة للعمل في الدوري المغربي.
وحسمت المواجهات المباشرة تأهل الاتحاد الرياضي التوركي على حساب الوداد وأسفي بعدما حصد 7 نقاط من لقاءاته ضد منافسيه.
وقال الوداد في بيان رسمي إنه تلقى باستغراب شديد قرار التصنيف النهائي للدوري المغربي للموسم الرياضي 2023 – 2024 المعلن عنه اليوم السبت من جانب العصبة الاحترافية.
وأشار الوداد في بيانه إلى استيائه الشديد من الارتجالية والعشوائية التي تم التعامل بها مع ترتيب الدوري المغربي وأدت لاستبعاد الوداد من المركز الرابع المؤهل للكونفدرالية الأفريقية.
وأكد الوداد احترامه لقرارات العصبة، ولكنه استنكر تأخر صدور القرار وإدارة الملف بشكل أضر بمصالح الفريق.