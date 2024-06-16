الوداد المغربي يصدر بيانًا ناريًا بعد ضياع المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية

أصدرت إدارة نادي الوداد المغربي بيانًا ناريًا بعد ضياع فرصة المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل.

وأنهى الوداد منافسات الدوري المغربي برصيد 44 نقطة ليفقد فرصة المشاركة في البطولة القارية بعدما تساوى مع الاتحاد الرياضي التوركي الذي يخوض الكونفدرالية للمرة الأولى.