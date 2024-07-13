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رياضة

وكيل ساديو ماني يحسم موقف اللاعب من الرحيل عن النصر السعودي

وكيل ساديو ماني يحسم موقف اللاعب من الرحيل عن النصر السعودي
ساديو مانيالمصدر: حساب النصر على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
13 يوليو 2024، 12:47 م

كشف بيورن بيزيمير، وكيل السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، حقيقة التقارير التي تربط اللاعب بالرحيل عن الفريق في الميركاتو الحالي.

ونقل فابرزيو رومانو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين، تصريحات على لسان وكيل ماني، قائلا: "يمكنني أن أؤكد أن ماني مستمر مع النصر الموسم المقبل، فهو لا يعتزم الرحيل إطلاقا".

وأضاف: "لم أعقد أي اجتماع مع الأندية بخصوص ساديو ماني، اللاعب يستعد للموسم المقبل مع النصر، وليس لديه أي نية للرحيل، حيث يشعر ناديه بالسعادة بوجوده".

 

 

وتعاقد النصر مع ساديو ماني خلال الصيف الماضي، قادما من بايرن ميونخ، مقابل 30 مليون يورو، ولكنه تعرض لانتقادات حادة؛ بسبب عدم ظهوره بشكل حاسم في المواعيد الكبرى.

وكانت شكوك تحوم بشأن استمرار النجم السنغالي مع "العالمي" في ظل التقارير التي ربطته بالانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، أو العودة إلى أوروبا.

 

 

وربطت التقارير اللاعب بالعودة إلى ناديه السابق سالزبورغ النمساوي، ولكن تصريحات وكيله ردت على الأمر.

ولعب ماني بصفوف سالزبورغ في عام 2012، حيث انضم إليه قادمًا من ميتز الفرنسي، واستمر بصفوفه لعامين، ثم انتقل إلى ساوثهامبتون.

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عقب ذلك، انضم ماني إلى ليفربول وقضى معه فترة مميزة، مشكلاً هجومًا قويًا مع محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، في الفترة من 2016 إلى 2022.

ويملك ماني عقدًا مع النصر يستمر حتى عام 2026، حيث سجل 19 هدفًا وصنع 11، خلال 46 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

الدوري السعودي

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