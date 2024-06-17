بعد 8 أعوام.. الصدام يتجدد بين شوبير وأحمد الطيب

ولكن الجدل عاد مجددًا بسبب هذه الواقعة مع ظهور تليفزيوني لأحمد شوبير كضيف على الإعلامي الأردني لطفي الزعبي عبر قناة "المشهد".

وقال شوبير عن هذه الواقعة إنه لن يكرر هذا التصرف الذي اعترف بأنه كان خطأ منه ولكنه برر الأمر بحديث أحمد الطيب بأمور كاذبة حوله وحول أسرته.

وأضاف:" الطيب قال إنني طلبت منه الوساطة للعمل في قطر بجانب أبنائي وهذا لم يحدث ، وبالنسبة لي أسرتي خط أحمر".

واعترف شوبير بوجود محاولات للصلح مع الطيب ولكن الأخير رفض مؤكدًا أن قيامه بضرب الطيب على الهواء أمام الملايين من المشاهدين أمر ليس سهلًا.