بعد 8 أعوام.. الصدام يتجدد بين شوبير وأحمد الطيب
تجدد الصدام بين الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى وقائد الأهلي المصري الأسبق والمعلق أحمد الطيب بعد 8 أعوام من مشاجرة شهيرة بينهما.
وتعود واقعة التشاجر بين شوبير والطيب أثناء تواجدهما كضيفين في حلقة تليفزيونية مع المذيع الراحل وائل الإبراشي في قناة دريم عام 2016.
واشتبك الثنائي على الهواء بعد تلاسن بينهما واتهامات متبادلة وهي الواقعة التي استحوذت على اهتمام العديد من المتابعين وقتها.
ولكن الجدل عاد مجددًا بسبب هذه الواقعة مع ظهور تليفزيوني لأحمد شوبير كضيف على الإعلامي الأردني لطفي الزعبي عبر قناة "المشهد".
وقال شوبير عن هذه الواقعة إنه لن يكرر هذا التصرف الذي اعترف بأنه كان خطأ منه ولكنه برر الأمر بحديث أحمد الطيب بأمور كاذبة حوله وحول أسرته.
وأضاف:" الطيب قال إنني طلبت منه الوساطة للعمل في قطر بجانب أبنائي وهذا لم يحدث ، وبالنسبة لي أسرتي خط أحمر".
واعترف شوبير بوجود محاولات للصلح مع الطيب ولكن الأخير رفض مؤكدًا أن قيامه بضرب الطيب على الهواء أمام الملايين من المشاهدين أمر ليس سهلًا.
ورد أحمد الطيب على تصريحات أحمد شوبير معلنًا ظهوره عبر قناة المشهد قريبًا لتوضيح العديد من الأمور.
وكتب الطيب منشورًا عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك مؤكدًا أن شوبير أساء من قبل للعديد من رموز الأهلي وعلى رأسهم الراحل صالح سليم والراحل ثابت البطل كما وجه العديد من الاتهامات لحارس الأهلي الأسبق.