اتحاد الكرة المصري يدرس إطلاق اسم أحمد رفعت على الدوري

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم، إثر العديد من التقارير التي تم تداولها بهذا الشأن خلال الفترة الأخيرة.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية: "قد يكون هناك نظام جديد للموسم المقبل بناء على التنسيق مع الأندية، ولا يمكن إلغاء الدوري".

وأضاف: "من يده في المياه ليس كمن يده في النار، من السهل أن أدعي البطولة ولكن كرة القدم أصبحت لعبة أموال، هناك مبالغ باهظة سيتم ردها لشركات الرعاية، وحينها الأندية هي من سترفض إلغاء الدوري".

كما شدد "الكومي" على أن اتحاد الكرة يدرس إطلاق اسم الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، على الدوري المصري للموسم الحالي، موضحا: "الخبر كان فاجعة وخالص التعازي لأسرته في وفاة شاب مصري كان لديه أمل وطموح، وسنطرح فكرة تسمية دوري هذا الموسم باسم أحمد رفعت ونرحب بالفكرة وهذا أقل شيء يقدم للراحل".

وتوفي أحمد رفعت في الساعات الأولى من صباح السبت الموافق 6 يوليو 2024.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس الماضي.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل الماضي، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب.

وكان آخر ظهور لأحمد رفعت عبر قناة إم بي سي مصر 2 يوم 23 يونيو الماضي.