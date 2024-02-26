رصد جائزة إضافية للفريق الفائز ببطولة كأس مصر
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، عن رصد جائز إضافية بقيمة 500 ألف دولار للفريق الفائز ببطولة كأس مصر، في النهائي الذي سيجمع فريقي الأهلي والزمالك، ويقام في السعودية خلال شهر مارس المقبل.
وكان مؤخرا قد تقرر زيادة الجوائز المالية لبطولة نهائي كأس مصر، بحيث يحصل البطل على 350 ألف دولار، في حين يحصل الوصيف على 150 ألف دولار، وذلك بخلاف قيمة المشاركة التي يحصل عليها كل نادٍ بقيمة 100 ألف دولار.
وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "لعمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الشقيقة ولمحبتنا وتقديرنا لأهلنا في مصر الغالية، ولحماسنا لمباراة الكأس ولتاريخ الأهلي والزمالك، موسم الرياض يقدم جائزة إضافية للفريق الفائز قدرها 500 ألف دولار، واليوم طرح التذاكر استعدوا".
وأعلن كل من الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، استضافة السعودية، لمباراة نهائي كأس مصر للموسم الرياضي 2022-2023، بين فريقي الأهلي والزمالك.
وفي بيان رسمي أصدرته المتحدة للرياضة، تم تأكيد استضافة المملكة العربية السعودية، لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في مدينة الرياض يوم 8 مارس المقبل، كواحدة من أهم الفعاليات الرياضية لموسم الرياض.
ووفقًا للبيان الذي أصدره موسم الرياض، فإن نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، سيقام على أرضية ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.
وكان من المفترض أن يقام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك لموسم "2022-2023" يوم 13 مارس المقبل، قبل أن يتم الاستقرار على إقامة المباراة في 8 مارس بالسعودية.
وكان الأهلي تأهل إلى نهائي كأس مصر عقب فوزه على إنبي بثلاثية نظيفة.
بينما نجح الزمالك في إقصاء بيراميدز بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.