رصد جائزة إضافية للفريق الفائز ببطولة كأس مصر

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، عن رصد جائز إضافية بقيمة 500 ألف دولار للفريق الفائز ببطولة كأس مصر، في النهائي الذي سيجمع فريقي الأهلي والزمالك، ويقام في السعودية خلال شهر مارس المقبل.

وكان مؤخرا قد تقرر زيادة الجوائز المالية لبطولة نهائي كأس مصر، بحيث يحصل البطل على 350 ألف دولار، في حين يحصل الوصيف على 150 ألف دولار، وذلك بخلاف قيمة المشاركة التي يحصل عليها كل نادٍ بقيمة 100 ألف دولار.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "لعمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الشقيقة ولمحبتنا وتقديرنا لأهلنا في مصر الغالية، ولحماسنا لمباراة الكأس ولتاريخ الأهلي والزمالك، موسم الرياض يقدم جائزة إضافية للفريق الفائز قدرها 500 ألف دولار، واليوم طرح التذاكر استعدوا".