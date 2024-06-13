تفاصيل مفاوضات الأهلي المصري مع يزن النعيمات

وأثار الإعلامي الأردني لطفي الزعبي جدلًا واسعًا بعدما كشف عن تواجد سامي قمصان المدرب العام للأهلي المصري في مدرجات ملعب (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض لمتابعة أداء النعيمات في لقاء الأردن والسعودية.

وقال الزعبي عبر حسابه الرسمي بموقع إكس، إن سامي قمصان أحد أفراد الجهاز الفني للأهلي المصري كان حاضرًا في (الأول بارك) ليتابع مباراة النشامى مع السعودية ومراقبة المهاجم الفذ الأردني يزن النعيمات.

وأضاف:" الهدف من الأمر التعاقد مع النعيمات كبديل عن محمد كوناتيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو، الذي يفضله المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي".

وأتم قائلًا:" لا أعلم كيف ستسير المفاوضات خاصة أن لجنة التخطيط تضغط لحسم صفقة النعيمات".