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رياضة

السودان يسقط في فخ التعادل أمام الكونغو في أمم إفريقيا للمحليين

السودان يسقط في فخ التعادل أمام الكونغو في أمم إفريقيا للمحليين
المنتخب السودانيالمصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
05 أغسطس 2025، 4:54 م

سقط المنتخب السوداني في فخ تعادل محبط بنتيجة (1 ـ 1) أمام نظيره الكونغولي في افتتاح مشاركة المنتخبين في نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين اليوم الثلاثاء.

وأهدر منتخب صقور الجديان فوزًا ثمينًا على الكونغو في المباراة التي جمعتهما على ستاد أمان في زنزبار  بتنزانيا ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

وافتتح المنتخب السوداني التسجيل عبر موسى علي، في الدقيقة 29 من الشوط الأول، قبل أن يحرز إيكونجو لاندو، هدف التعادل للمنتخب الكونغولي في الدقيقة 86.

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 ورغم سيطرة المنتخب السوداني على مجريات المباراة إلا أن لاعبيه فرطوا في تسجيل عدة فرص سانحة قبل أن يتمكن المنتخب الكونغولي من إدراك التعادل في أواخر المباراة.

وحصل المنتخبان على نقطة واحدة في المركز الأول من المجموعة الرابعة مؤقتًا، فيما تُستكمل منافسات الجولة الأولى بمواجهة السنغال حامل لقب النسخة الأخيرة ونيجيريا.

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 ويشارك في النسخة الثامنة من كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين التي تحتضنها كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا، 19 منتخباً، موزعة على 3 مجموعات من 5 منتخبات، ومجموعة رابعة من 4 منتخبات.

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