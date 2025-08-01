ليل الفرنسي يصدم النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليل الفرنسي قرر رفض عرض ضخم من النصر السعودي، الذي كان يرغب في ضم أحد نجوم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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وبحسب ما ذكره الصحفي "فيني كازجراد" فإن مسؤولي ليل رفضوا عرض النصر لضم البرازيلي أليكساندرو ريبيرو، كما رفضوا بدء المفاوضات وقاموا بإغلاقها تماماً.

وكانت إدارة النصر قد أبدت رغبتها في التعاقد مع المدافع البرازيلي، وذلك بطلب من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

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وأوضح أن عرض النصر السعودي الأول لنادي ليل لضمّ أليكساندرو كان 25 مليون يورو وكان من الممكن أن يصل إلى 30 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي أغلق المفاوضات.

ويمتلك البرازيلي البالغ من العمر 25 عاما، عقداً مع ليل الفرنسي، حتى يونيو 2028، وكان قد انضم إليه في يناير 2022، قادماً من جي دي تشافيز، وتبلغ قيمته السوقية الحالية نحو 20 مليون يورو.

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وخاض النجم البرازيلي رفقة ليل الفرنسي 112 مباراة، مسجلًا خلالها 5 أهداف ومساهمات في صناعة هدفين آخرين بجميع المسابقات.

وغادرت بعثة نادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليكس الوافد الجديد، بالأمس إلى البرتغال، لبدء المرحلة الثالثة من معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد، والتي تصل إلى 9 أيام.