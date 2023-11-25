أرتيتا: الآراء الصادقة والعواطف ضرورية رغم الاتهامات

بعد توجيه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامًا له بمخالفة اللوائح بسبب تصريحاته بشأن التحكيم قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال إن الآراء الصادقة وردود الفعل العاطفية الحقيقية الصادرة عن المدربين هي أمر مفيد للرياضة.

ووجه الاتحاد الإنجليزي اتهامًا لأرتيتا بمخالفة لوائح الاتحاد، الأسبوع الماضي، بسبب وصفه قرار نظام حكم الفيديو المساعد بعدم إلغاء هدف أنطوني جوردون خلال المباراة التي خسرها آرسنال أمام نيوكاسل يونايتد 0/1، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بأنه مؤسف ومشين.

وقال أرتيتا للصحفيين في لندن قبل مباراة فريقه أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت: "أنا هنا منذ 20 عامًا ودعمت الدوري واللاعبين والحكام ودائمًا ما كنت أدعم اللعبة بأفضل طريقة ممكنة".