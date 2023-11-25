أرتيتا: الآراء الصادقة والعواطف ضرورية رغم الاتهامات
بعد توجيه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامًا له بمخالفة اللوائح بسبب تصريحاته بشأن التحكيم قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال إن الآراء الصادقة وردود الفعل العاطفية الحقيقية الصادرة عن المدربين هي أمر مفيد للرياضة.
ووجه الاتحاد الإنجليزي اتهامًا لأرتيتا بمخالفة لوائح الاتحاد، الأسبوع الماضي، بسبب وصفه قرار نظام حكم الفيديو المساعد بعدم إلغاء هدف أنطوني جوردون خلال المباراة التي خسرها آرسنال أمام نيوكاسل يونايتد 0/1، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بأنه مؤسف ومشين.
وقال أرتيتا للصحفيين في لندن قبل مباراة فريقه أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت: "أنا هنا منذ 20 عامًا ودعمت الدوري واللاعبين والحكام ودائمًا ما كنت أدعم اللعبة بأفضل طريقة ممكنة".
وأضاف: "أعتقد أنه من أجل الاستمرار في عملنا فإنه يتعين علينا السماح بالتعبير عن آرائنا".
وتابع المدرب الإٍسباني "نتابع المباراة بعواطفنا.. هذا طبيعي، عليك التفاعل معها. دعونا نجلس هنا.. صامتين ونرى إذا كانت المباراة ستكون مثيرة للاهتمام أم لا. لن تكون كذلك. بأسلوب مهذب، هذا مستحيل".
وقال إن أي تعليمات تصدر عن الاتحاد الإنجليزي بشأن تعديل سلوك اللاعبين والمدربين خلال المباراة يجب أن تكون محددة.
وأضاف أرتيتا أنه أرسل خطابا للاتحاد الإنجليزي يشرح فيه وجهة نظره بشأن الواقعة التي أدت إلى توجيه الاتهام إليه.
ويتأخر آرسنال بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي متصدر الدوري. وسيحل ضيفًا على برينتفورد صاحب المركز 11 اليوم السبت.