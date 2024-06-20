البشير بلومي في مباراة مع منتخب الجزائر للشباب أمام تونس
البشير بلومي في مباراة مع منتخب الجزائر للشباب أمام تونس

أولمبيك مرسيليا يقترب من التعاقد مع نجل أسطورة المنتخب الجزائري

البشير بلومي (22 عاما) يمتد عقده مع فارينسي البرتغالي حتى يونيو 2027

قالت تقارير إخبارية فرنسية إن فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع الدولي الجزائري، بشير بلومي، نجل الأسطورة الأخضر بلومي، الذي ينشط لإدارة نادي فارينسي البرتغالي..

ووفقا لما ذكره موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن أولمبيك مارسيليا قدم عرضا رسميا لإدارة فارينسي البرتغالي؛ من أجل الظفر بخدمات البشير بلومي البالغ من العمر 22 عاما، الذي يمتد عقده حتى 30 يونيو 2027.

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وأوضحت المصادر ذاتها أن جناح المنتخب الوطني، بشير بلومي، بات قريبا من نادي الجنوب الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تبدأ مطلع الشهر المقبل، رغم أن له عرضا أوليا من نادي بنفيكا البرتغالي.

ووافق البشير بلومي على الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا، في حين سيكون إتمام الصفقة حاليا بين أيدي رئيس النادي بابلو لونغوريا، والمدير الرياضي المغربي مهدي بن عطية.

وانتقل بلومي إلى فارينسي البرتغالي في يوليو 2023، ولعب خلال الموسم الماضي 35 مباراة وسجل 7 أهداف كما صنع 5 في كل المسابقات.

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