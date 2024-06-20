أولمبيك مرسيليا يقترب من التعاقد مع نجل أسطورة المنتخب الجزائري

وأوضحت المصادر ذاتها أن جناح المنتخب الوطني، بشير بلومي، بات قريبا من نادي الجنوب الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تبدأ مطلع الشهر المقبل، رغم أن له عرضا أوليا من نادي بنفيكا البرتغالي.

ووافق البشير بلومي على الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا، في حين سيكون إتمام الصفقة حاليا بين أيدي رئيس النادي بابلو لونغوريا، والمدير الرياضي المغربي مهدي بن عطية.

وانتقل بلومي إلى فارينسي البرتغالي في يوليو 2023، ولعب خلال الموسم الماضي 35 مباراة وسجل 7 أهداف كما صنع 5 في كل المسابقات.