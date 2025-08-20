السويحلي الليبي يفجّر قضية جديدة ضد الإفريقي التونسي في أروقة الفيفا

تلقى النادي الإفريقي متصدر الدوري التونسي للمحترفين مفاجأة صادمة على طريق تأهيل لاعبه أسامة الشريمي بعد أن رفض ناديه السويحلي الليبي منح لاعب خط الوسط بطاقة التأهيل الدولية.

وشهدت صفقة انتقال الشريمي (25 عاما) إلى الإفريقي الكثير من العقبات منذ بدء المفاوضات بين اللاعب الذي انتهى عقده مع فريق السويحلي في 30 يونيو 2025.

وبعد محاولات عديدة، نجح مسؤولو الإفريقي في إتمام التعاقد مع اللاعب الدولي الليبي الذي وقع يوم 30 يوليو الماضي عقدا مدته عامان مع الفريق الأحمر والأبيض.

وانتقل الشريمي إلى الإفريقي في صفقة انتقال حرّ ولكن ناديه السابق السويحلي طعن في إجراءات الصفقة واعتبر أن اللاعب لا يزال على ذمته قانونيا.

وارتكز نادي السويحلي، الذي أنهى منافسات الدوري الليبي للمحترفين في المركز السادس والأخير من مرحلة سداسي التتويج مؤخرا، إلى أن اللاعب وقع على ملحق عقد على أنه يتعهد بالتوقيع على عقد جديد لمدة عام واحد بعد نهاية ارتباطه مع الفريق.

ووفقا لمصادر إخبارية قريبة من نادي السويحلي، توجه الفريق بخطاب إلى لجنة النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للطعن في انتقال أسامة الشريمي إلى الإفريقي.

وقالت بعض المصادر إن إدارة السويحلي رفضت حتى الآن منح النادي الإفريقي بطاقة التأهيل القانونية (البطاقة الصفراء) وهي التي تعتبر إذنا ببداية مشوار اللاعب عند انتقاله من دوري إلى آخر.

ورغم تمسك السويحلي بالبطاقة الدولية المؤهلة لبدء أسامة الشريمي مشواره مع الإفريقي، فإن الأخير بإمكانه التوجه بخطاب للفيفا لطلب تسجيل اللاعب مؤقتا في انتظار الحصل على البطاقة الصفراء.

وحتى الآن، تسير قضية أسامة الشريمي والسويحلي نحو لجنة النزاعات في الفيفا التي ستحسم في الأمر في غضون شهر واحد.

ولن يكون بإمكان فوزي البنزرتي التعويل على الشريمي في مباراة الجولة الثالثة من الدوري التونسي للمحترفين يوم الجمعة القادم أمام الترجي الجرجيسي مخافة أن يكون إشراكه سببا في خسارة نقاط المباراة إداريا في حال الفوز.

ويحتل النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي المركز الأول في ترتيب الدوري التونسي برصيد 6 نقاط بعد انتصارين متتاليين.