الوحش جاهز.. مدرب كريم بنزيما يرعب النصر السعودي

أثار خافيير أتالايا، المدرب الشخصي للفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، حماسة جماهير "العميد" قبل أيام من انطلاق بطولة السوبر السعودي، ثم دوري روشن للمحترفين.

وأسدل الاتحاد الستار على معسكره الخارجي في البرتغال، قبل بداية الموسم الجديد 2025-2026، حيث خاض خلاله 5 مباريات، انتصر في واحدة وخسر 4.

ويسعى بنزيما مع زملائه في الاتحاد لمواصلة نجاحات الفريق في الموسم الماضي، بعد التتويج بلقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يبدأ "العميد" الموسم ببطولة كأس السوبر السعودي، حيث يواجه النصر في الدور نصف النهائي يوم 19 أغسطس الجاري، كما سيعود للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ونشر خافيير أتالايا عبر حسابه على "إنستغرام" صورة مع كريم بنزيما في الصالة الرياضية، حيث يبدو أن النجم الفرنسي قرر عدم الراحة التي منحها إياه الجهاز الفني ويصر على استمرار التدريبات من أجل الجاهزية التامة للموسم الجديد.

وقال خافيير في تعليقه على الصورة: "نواصل التدريبات في الصيف من أجل الوصول إلى الدوري خلال أيام، مع الوحش على أتمّ الجاهزية، من دون جهد لا توجد مكافأة".

ومؤخرا نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على موقع "إكس" رسالة لبنزيما، قال فيها: "المعسكر كان صعبا، لكنه كان رائعا، وأعتقد أننا مستعدون لبدء هذا الموسم الجديد".

ووجه المهاجم الفرنسي رسالة لجماهير الاتحاد قبل بداية الموسم الجديد، مشددا: "كالعادة، أريدهم أن يقفوا خلفنا، ويحفزونا، ويظلوا دائما الأفضل في السعودية".

وأتم بنزيما رسالته بوعد لجماهير الاتحاد، قال فيه: "سنؤدي المهمة التي علينا في الملعب".