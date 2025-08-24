على طريقة محمد صلاح.. برونو فيرناندز ينفذ ضربة جزاء كارثية (فيديو)

شهدت مباراة فولهام ضد مانشستر يونايتد، مساء الأحد على ملعب "كرافن كوتيدج"، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لحظة كارثية للقائد البرتغالي برونو فيرناندز، الذي أهدر ركلة جزاء بطريقة مذهلة تشبه إهدار النجم المصري محمد صلاح لركلة مماثلة في وقت سابق.

الفريقان، اللذان يسعيان للعثور على أول فوز لهما في الموسم الجديد للدوري، لعبا شوطا أول سيطر فيه مانشستر يونايتد على مجريات اللعب لمعظم الفترات، لكنه فشل في تحويل سيطرته إلى أهداف حقيقية، فيما عدا بعض المحاولات التي قادها البرازيلي ماثيوس كونيا.

وفي مفاجأة صادمة قبيل نهاية الشوط الأول، تدخلت تقنية الفيديو المساعد (VAR) لتمنح الضيف ركلة جزاء بعدما أسقط مدافع فولهام كالفن باسي لاعب الوسط ماسون ماونت داخل منطقة الجزاء.

تقدم القائد برونو فيرناندز لتنفيذ الركلة، بينما التفت المدرب البرتغالي روبن أموريم بعيدًا عن المشهد، في لفتة تعكس التوتر.

وكان من الأفضل لأموريم ألا يشاهد، حيث سدد فيرناندز الكرة عاليًا جدًا حتى طارت فوق العارضة مباشرة، ليضيع فرصة ثمينة لتقدم فريقه.

لم تكن طريقة الإهدار عادية، بل استحضرت على الفور ذاكرة مشابهة لإهدار النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، ركلة جزاء بالطريقة الكارثية نفسها، عندما أطاح بالكرة فوق العارضة أيضًا.

وتحمل الإحصاءات صدمة أكبر للبرتغالي، حيث كانت هذه أول ركلة جزاء يهدرها فيرناندز في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ يوم 6 ديسمبر 2023، أي قبل حوالي 627 يومًا، مما يضع نهاية مفاجئة لسلسلة ناجحة من تنفيذ ركلات الجزاء.