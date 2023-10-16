جدال قوي بين محمد العنزي وسامي الحريري بسبب تتويج ماجد عبدالله بجائزة أفضل لاعب آسيوي (فيديو)
دخل ضيفا برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، الناقدان الرياضيان محمد العنزي وسامي الحريري في نقاش ساخن على الهواء وصل لحد الانفعال بسبب حقيقة تتويج ماجد عبد الله، نجم النصر ومنتخب السعودية السابق، بجائزة أفضل لاعب في آسيا.
وبدأ الجدل بسؤال من أحد المتابعين عن حقيقة حصول ماجد عبد الله على جائزة أفضل لاعب في آسيا 3 مرات، ليجيب محمد العنزي: "نعم، المعلومة صحيحة لأن الجائزة بدأت من مجلة ثم تبناها الاتحاد الآسيوي وهي امتداد وماجد عبدالله حصل عليها 3 مرات 84 و85 و86".
لكني الناقد سامي الحريري، اعترض على هذه الأمر، قائلًا: "الجائزة استحدثت عام 1994 وحصل عليها سعيد العويران، وماجد عبد الله نفسه سابقًا قال إنه لا يعرف مصدر الجائزة، فهل يعقل لاعب حققها 3 مرات تواليًا لا يعرف مصدرها، وأيضًا من يقول إنه حققها سنة 85 ماذا حقق؟ المنتخب أو النصر أو ماجد نفسه لم يحقق بطولات، وأين الصور لحصوله على هذه الجوائز، كل الدعم الإعلامي الموجود لماجد عبد الله ولا يوجد له صورة واحدة بهذه الجوائز مثل العويران وحمد المنتشري، ولماذا إنجازات كل الأندية نراها موثقة وإنجازات النصراوية نسمع عنها فقط، ماجد عبد الله ليس فوق النقد، والجائزة الآسيوية التي حصل عليها تعتبر استفتاء غير رسمي".
وقاطعه الإعلامي الرياضي وليد الفراج وعرض له تغريدة من حساب "فيفا" الرسمي باللغة العربية ليؤكد حصول ماجد عبد الله على الجائزة، قائلًا: "ما تقوله يا سامي تسطيح للرأي العام وتقديم معلومات غير حقيقية وهذا لا يصح وما نعرضه لك هو حساب رسمي".
والتقط العنزي أطراف الحيث، قائلًا: "أجمل جملة قالها الزميل سامي الحريري أن جائزة أفضل لاعب آسيوي استحدثت وهذا معناه أنه تم تحديثها وليست جديدة.. كما إن ماجد عبدالله يعتبر عهدًا فاصلًا للكرة السعودية قبله لم تحقق كأس آسيا، هو جوهرة وطنية وفخر للكرة السعودية ومن ينتقص منه فهو ناقص"، لينفعل عليه "الحريري" ويطلب منه سحب كلمته الأخيرة، قائلًا: "هذه كلمة معيبة".
ماجد عبدالله يعد أحد أهم الأسماء في تاريخ الكرة العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص.
ولعب عبد الله 20 عاماً كاملة، من 1977 إلى 1997، دافع خلالها عن ألوان النصر السعودي بالإضافة لتمثيله منتخب السعودية خلال الفترة 1977 إلى 1994.
وتوج عبد الله بالعديد من البطولات مع النصر، أبرزها 5 ألقاب للدوري السعودي، وكأس الملك 4 مرات.