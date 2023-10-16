جدال قوي بين محمد العنزي وسامي الحريري بسبب تتويج ماجد عبدالله بجائزة أفضل لاعب آسيوي (فيديو)

لكني الناقد سامي الحريري، اعترض على هذه الأمر، قائلًا: "الجائزة استحدثت عام 1994 وحصل عليها سعيد العويران، وماجد عبد الله نفسه سابقًا قال إنه لا يعرف مصدر الجائزة، فهل يعقل لاعب حققها 3 مرات تواليًا لا يعرف مصدرها، وأيضًا من يقول إنه حققها سنة 85 ماذا حقق؟ المنتخب أو النصر أو ماجد نفسه لم يحقق بطولات، وأين الصور لحصوله على هذه الجوائز، كل الدعم الإعلامي الموجود لماجد عبد الله ولا يوجد له صورة واحدة بهذه الجوائز مثل العويران وحمد المنتشري، ولماذا إنجازات كل الأندية نراها موثقة وإنجازات النصراوية نسمع عنها فقط، ماجد عبد الله ليس فوق النقد، والجائزة الآسيوية التي حصل عليها تعتبر استفتاء غير رسمي".

وقاطعه الإعلامي الرياضي وليد الفراج وعرض له تغريدة من حساب "فيفا" الرسمي باللغة العربية ليؤكد حصول ماجد عبد الله على الجائزة، قائلًا: "ما تقوله يا سامي تسطيح للرأي العام وتقديم معلومات غير حقيقية وهذا لا يصح وما نعرضه لك هو حساب رسمي".