لماذا قاطع ميسي المباراة التي تسببت في إيقافه؟

كشفت تقارير إعلامية عن السبب وراء مقاطعة الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراة "كل النجوم" في الدوري الأمريكي لكرة القدم؛ وهو الأمر الذي تسبب في إيقافه من قبل رابطة الدوري.

وأعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، يوم الجمعة، إيقاف ليونيل ميسي مباراة واحدة بعد غيابه عن مباراة كل النجوم دون موافقة مسبقة.

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وغاب مهاجم إنتر ميامي وزميله جوردي ألبا عن المباراة يوم الأربعاء رغم عدم تعرضهما للإصابة، في حين كانا ضمن قائمة كل النجوم.

وقالت الرابطة في بيان: "وفقا لقواعد الدوري، فإن أي لاعب لا يشارك في مباراة كل النجوم دون موافقة مسبقة من الرابطة غير مؤهل للمشاركة في المباراة التالية لناديه".

وبهذا يغيب اللاعبان عن مواجهة سينسناتي، فجر الأحد، وسجل ميسي 18 هدفا حتى الآن هذا الموسم. ويتصدر سينسناتي ترتيب المنطقة الشرقية.

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ومسابقات كل النجوم ركيزة أساسية في الرياضات في أمريكا الشمالية، حيث تستخدم أبرز أربع مسابقات دوري للرجال هذه المباريات الاستعراضية لتعزيز مكانة لاعبيها، ولكنها غير معتادة في كرة القدم الاحترافية.

ووصف خورخي ماس، أحد ملاك إنتر ميامي، اللاعبَين بأنهما "محترفان من الطراز الأول" وأنهما "منزعجان للغاية" من القرار.

وأوضح أن النادي اتخذ قرارا بعدم إشراك اللاعبين في مباراة كل النجوم لإعطاء الأولوية لراحتهما وصحتيهما، وانتقد ماس بشدة هذه القاعدة، واعتبرها "قاسية".

فيما أوضح الإعلامي الرياضي فابرزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "ميسي قرر الغياب عن المباراة؛ لأنه كان يحتاج للـراحة، هناك غضب كبير من اللاعب بسبب إيقافه".

وتعجبت تقارير إعلامية من إعطاء الدوري الأمريكي الأولوية لمباراة استعراضية تجارية على مسابقته الخاصة، مشيرة إلى أن إيقاف ميسي يلحق أضراراً تسويقية بالمسابقة.

وسجل ميسي 24 هدفاً في 29 مباراة مع إنتر ميامي بجميع المسابقات هذا الموسم، بجانب 8 تمريرات حاسمة.