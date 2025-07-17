فينيسيوس يخلد اسمه بتمثال شمعي ضخم (فيديو)

كشف متحف "مدام توسو" عن تمثال شمعي بالحجم الحقيقي للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، خلال حفل أقيم الخميس 17 يوليو في sambódromo بمدينة ريو دي جانيرو.

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وسيتم عرض التمثال مؤقتًا في أحد مراكز التسوق بمدينة ساو غونزالو، مسقط رأس اللاعب، حتى نهاية الأسبوع، قبل أن يُنقل إلى فرع المتحف في نيويورك يوم الأحد 20 يوليو.

بهذه الخطوة، أصبح فينيسيوس تاسع شخصية برازيلية يُخلدها المتحف، إلى جانب أسماء مثل بيليه، آيرتون سينا، رونالدو، رونالدينيو، نيمار، أنيتا، أدريانا ليما وأليساندرا أمبروسيو.

لكن بين الرياضيين، لا يمثل فرع نيويورك إلا ثلاثة منهم: بيليه، سينا، وفينيسيوس.

حضر الحفل أيضًا زميله في الفريق، المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.

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اختيار السامبودروم كموقع للإطلاق لم يكن عشوائيًا، المكان جاء ردًا رمزيًا على إساءة عنصرية تعرض لها اللاعب في إسبانيا، حين قال أحد المقدمين "إذا أراد أن يتصرف كالقرد، فليفعل ذلك وهو يرقص السامبا في كرنفال sambódromo ".

رد فينيسيوس وقتها أثار دعمًا عالميًا، وسلط الضوء على مواقفه الثابتة ضد العنصرية.

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ويقضي اللاعب حاليًا عطلته في البرازيل بعد مشاركته في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد.

فينيسيوس اختير أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من قبل الفيفا، وسيعود إلى الملاعب الإسبانية في 4 أغسطس.