أرسنال يبقي على حظوظ التأهل لنصف النهائي بعد التعادل مع بايرن ميونخ

نجح أرسنال الإنجليزي في تجنب السقوط في فخ الخسارة على ملعبه أمام بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والخروج بتعادل (2 ـ 2) يبقيه في المنافسة على ورقة التأهل للدور نصف النهائي من المسابقة.

وسجل لياندرو تروسار لاعب أرسنال هدفا في الدقيقة 76 قاد به الفريق اللندني للتعادل بهدفين من الجهتين مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني.

ودخل بايرن المباراة ساعيا لاستغلال خبرته الأوروبية الواسعة للفوز على أرسنال في عقر داره ورغم تأخره في النتيجة مبكرا سجل هدفين ليتقدم (2 ـ1) في نهاية الشوط الأول.

تقدم بوكايو ساكا لأرسنال في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة من يمين منطقة الجزاء سكنت الشباك.