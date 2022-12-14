فابريزيو رومانو: رونالدو يريد البقاء في أوروبا ومدرب النصر السعودي لا يزال يضغط

ومن ناحية أخرى، أشاد الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني للنصر برونالدو بأنه "نجم عظيم"، وادعى أنه سيستمتع بفرصة العمل مع البرتغالي المخضرم.

ومن المتوقع أن يتكثف بحث رونالدو عن وجهته المقبلة في العام الجديد بعد خروج البرتغال من كأس العالم أمام المغرب في دور الثمانية للبطولة، كما أن الانتقال إلى السعودية كان موضع نقاش قوي.

ويُفترض أن النصر على استعداد لجعل الهداف التاريخي لريال مدريد الأعلى أجرًا في العالم بعقد مذهل بقيمة 200 مليون يورو (171.9 مليون جنيه إسترليني)، لكنه يواصل تقييم خياراته، ويعتقد أنه لا يزال ينوي اللعب في دوري أبطال أوروبا لمواصلة تحطيم أرقامه القياسية.

وفي حديثه لصحيفة AS الإسبانية أكد غارسيا أنه سيحب أن يتدرب رونالدو تحت قيادته ، قائلًا: "أعتقد أن أي مدرب سيسعد بتدريب نجم كبير مثل كريستيانو، والصور الأخيرة هي دموع كريستيانو وهي تذهب إلى غرفة الملابس، لقد كانت لحظة مثيرة، وقوية للغاية، وربما كانت آخر مباراة له في كأس العالم، ومن ناحية أخرى كانت هناك مشاعر المغاربة.

"لقد علقت على المباراة في محطة TF1. في 18 ديسمبر في النهائي، وسأتذكر دور الثمانية بسبب المشاعر التي عاشها المغرب وكريستيانو".

وكان رونالدو موضع اهتمام من مانشستر سيتي قبل أن يتجاهل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للعودة إلى مانشستر يونايتد في العام 2021.

ومع ذلك، لم يستطع مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق شق طريقه إلى تشكيلة الهولندي إريك تن هاغ الأولى بشكل منتظم بعد أن غاب عن جزء كبير من الموسم التحضيري، كما أنه سجل هدفًا واحدًا فقط في 5 مباريات في كأس العالم.

وألمح رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه لن يستمر في تمثيل البرتغال بعد كأس العالم 2022، لكن قيل إن المهاجم ليست لديه خطط فورية للاعتزال دوليًا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه صحيفة "ماركا" الإسبانية إن كل شيء يشير إلى أن رونالدو سيلعب مع النصر في عقد يستمر لمدة موسمين ونصف الموسم، نظرًا لأنه النادي الوحيد الذي تقدم بعرض للتعاقد معه حتى الآن.