فابريزيو رومانو: رونالدو يريد البقاء في أوروبا ومدرب النصر السعودي لا يزال يضغط
لم يتخذ نجم مانشستر يونايتد السابق كريستيانو رونالدو قرارًا بشأن مستقبله بعد، لكن الشيء المؤكد أنه يريد البقاء في اللعب في أوروبا وهو ما يعني رفضه عرض النصر السعودي، وفقًا للصحفي الموثوق" فابريزيو رومانو".
وبات اللاعب، البالغ من العمر 37 عامًا، حاليًا، متاحًا مجانًا، ويركز الآن بالتأكيد على إيجاد نادٍ جديدٍ بعد خروج البرتغال من كأس العالم 2022 في قطر.
واستمتع رونالدو بمسيرة رائعة على أعلى مستوى، ويبدو أنه ليس مستعدًا بعد لمغادرة كرة القدم الأوروبية، وفقًا لآخر تحديث حصري من رومانو في موقع CaughtOffside .
وقال فابريزيو رومانو: "الآن بعد انتهاء كأس العالم في البرتغال، كان لدي أكثر من بضعة أسئلة حول كريستيانو رونالدو والقرار المحتمل بشأن مستقبله قريبًا، وعرض النصر لا يزال على الطاولة، لكن كريستيانو رونالدو لم يقرر أي شيء حتى الآن، ولم يقبل هذا العرض، وأنا لست في رأس كريستيانو، لذلك أخشى أنه ليس لدي أي فكرة عن متى سيقرر مستقبله، لكن في هذه المرحلة لا يزال هناك شيء متفق عليه أو موقّع أو مقرّر، والنصر سينتظر بينما يأمل الآن أن تغير الأندية الأوروبية القصة".
وسجل رونالدو 24 هدفًا مع يونايتد، الموسم الماضي، لكنه سيبلغ 38، في فبراير/شباط المقبل، لذا قد تكون الأندية الكبرى الآن مترددة في المقامرة عليه.
ومن ناحية أخرى، أشاد الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني للنصر برونالدو بأنه "نجم عظيم"، وادعى أنه سيستمتع بفرصة العمل مع البرتغالي المخضرم.
ومن المتوقع أن يتكثف بحث رونالدو عن وجهته المقبلة في العام الجديد بعد خروج البرتغال من كأس العالم أمام المغرب في دور الثمانية للبطولة، كما أن الانتقال إلى السعودية كان موضع نقاش قوي.
ويُفترض أن النصر على استعداد لجعل الهداف التاريخي لريال مدريد الأعلى أجرًا في العالم بعقد مذهل بقيمة 200 مليون يورو (171.9 مليون جنيه إسترليني)، لكنه يواصل تقييم خياراته، ويعتقد أنه لا يزال ينوي اللعب في دوري أبطال أوروبا لمواصلة تحطيم أرقامه القياسية.
وفي حديثه لصحيفة AS الإسبانية أكد غارسيا أنه سيحب أن يتدرب رونالدو تحت قيادته ، قائلًا: "أعتقد أن أي مدرب سيسعد بتدريب نجم كبير مثل كريستيانو، والصور الأخيرة هي دموع كريستيانو وهي تذهب إلى غرفة الملابس، لقد كانت لحظة مثيرة، وقوية للغاية، وربما كانت آخر مباراة له في كأس العالم، ومن ناحية أخرى كانت هناك مشاعر المغاربة.
"لقد علقت على المباراة في محطة TF1. في 18 ديسمبر في النهائي، وسأتذكر دور الثمانية بسبب المشاعر التي عاشها المغرب وكريستيانو".
وكان رونالدو موضع اهتمام من مانشستر سيتي قبل أن يتجاهل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للعودة إلى مانشستر يونايتد في العام 2021.
ومع ذلك، لم يستطع مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق شق طريقه إلى تشكيلة الهولندي إريك تن هاغ الأولى بشكل منتظم بعد أن غاب عن جزء كبير من الموسم التحضيري، كما أنه سجل هدفًا واحدًا فقط في 5 مباريات في كأس العالم.
وألمح رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه لن يستمر في تمثيل البرتغال بعد كأس العالم 2022، لكن قيل إن المهاجم ليست لديه خطط فورية للاعتزال دوليًا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه صحيفة "ماركا" الإسبانية إن كل شيء يشير إلى أن رونالدو سيلعب مع النصر في عقد يستمر لمدة موسمين ونصف الموسم، نظرًا لأنه النادي الوحيد الذي تقدم بعرض للتعاقد معه حتى الآن.