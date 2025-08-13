"هاتف إنزاغي حسم قراري".. نونيز يشيد بأجواء الهلال ويوجّه رسالة إلى ليفربول

أعرب النجم الأروغواياني داروين نونيز المهاجم الجديد لنادي الهلال السعودي اليوم الأربعاء عن شعوره براحة كبيرة منذ انضمامه إلى الفريق قادما من ليفربول بطل الدوري الإنجليزي.

وقال نونيز في مقطع فيديو مطول نشره الهلال عبر حسابه على منصة إكس، إن المكالمة الهاتفية التي تلقاها من الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال كانت فارقة في اتخاذه قرارا حاسما بانضمامه للفريق.

ولم يكشف الجانبان تفاصيل الصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي السعودي دفع 53 مليون يورو (61.69 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

وقال نونيز: "أشعر أنني بحالة رائعة، وأنا سعيد جدا بوجودي هنا، قضيت أياما قليلة مذهلة مع المجموعة".

وأضاف: "الجميع في الفريق كان رائعا معي منذ اللحظة الأولى لوصولي، أشعر بالراحة وبأنني واحد من المجموعة وهذا هو الأهم، أنا هنا لأقدم الإضافة وأساعد الفريق".

وأكد نونيز أن إنزاغي تواصل معه قبل انضمامه إلى الهلال، وقال: "تحدثت معه وأخبرني أنه يريدني هنا، وبصراحة اعتبرت ذلك فكرة جيدة".

وتابع: "إنها فرصة رائعة لي في دوري يتطور بشكل مستمر، أثبت الفريق في كأس العالم للأندية أنه قادر على مقارعة الأندية الكبيرة".

وتأهل الهلال إلى دور الثمانية في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الشهر الماضي، بعد التعادل 1-1 مع ريال مدريد ضمن دور المجموعات والفوز 4-3 على مانشستر سيتي في دور الستة عشر. وودع الهلال البطولة بالخسارة 2-1 أمام فلومينيسي البرازيلي.

وقال نونيز "أعتقد أن الهلال قدم أداء رائعا في كأس العالم للأندية، وأظهر الفريق مواهبه على المستويين الفردي والجماعي، كان الفريق رائعا، ولهذا وصل إلى ما حققه".

وأشار: "أنا متأكد أن الكل كان فخورا بالفريق لإظهاره تلك الشجاعة والإصرار في كأس العالم للأندية، وأنه بالإمكان منافسة أكبر أندية في العالم، المدرب شاهدني، وأعجبه أسلوبي في اللعب، ولهذا تواصل معي لأكون هنا، وأشعر بالفخر لأنه اختارني مهاجما للفريق".

وأكمل "الآن حان دوري لأفعل كل شيء بالشكل الصحيح، وأساعد الفريق والمدرب أيضا، أنا متحمس جدا لتمثيل الهلال والدخول إلى الملعب ومشاهدة الجماهير، واللعب وتسجيل الكثير من الأهداف".

ووجه نونيز رسالة إلى جماهير ليفربول الذي انضم له في عام 2022 قادما من بنفيكا البرتغالي. وشارك معه في 143 مباراة في كافة المسابقات سجل خلالها 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة.

وقال "أريد أن أشكر جماهير ليفربول على كل الحب والدعم الذي قدموه لي منذ اللحظة الأولى لوصولي، سأحمله دائما في قلبي وأتمنى له الأفضل هذا العام".